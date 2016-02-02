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Posted 2 февраля 2016, 10:28

Published 2 февраля 2016, 10:28

Modified 2 марта 2023, 16:22

Updated 2 марта 2023, 16:22

Режиссер Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок второго «Аватара»

2 февраля 2016, 10:28
Съемки будут проходить в Новой Зеландии.

Продолжение самого кассого фильма в истории кино «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона, начнут снимать в апреле этого года, сообщает портал What Culture.

Съемки будут проходить в Новой Зеландии, дата выхода назначена на 2018 год.

«Аватар» — самый кассовый фильм в истории кино, он вышел в 2009 году и принес прибыль в размере 2,7 млрд долларов. Картина была номинирована на «Оскар» в девяти категориях и победила в трех — «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика».

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