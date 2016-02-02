Режиссер Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок второго «Аватара»

«Аватар» — самый кассовый фильм в истории кино, он вышел в 2009 году и принес прибыль в размере 2,7 млрд долларов. Картина была номинирована на «Оскар» в девяти категориях и победила в трех — «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника-постановщика».