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Posted 2 февраля 2016, 05:47

Published 2 февраля 2016, 05:47

Modified 2 марта 2023, 16:22

Updated 2 марта 2023, 16:22

В Перми за сутки спасатели вызволили женщин с балкона и из туалета

В Перми за сутки спасатели вызволили женщин с балкона и из туалета

2 февраля 2016, 05:47
Фото: Properm.ru.
В одном случае молодую маму запер маленький ребенок, в другом женщина закрылась сама и не открывала.

Вчера, 1 февраля, в Перми сотрудники городской службы спасения вызволяли женщину, запертую на балконе собственным полуторагодовалым ребенком.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел на ул. Гусарова. Женщина вышла на балкон, и в этот же момент ребенок закрыл дверь. Прибывшие спасатели сначала вскрыли входную дверь, а после открыли балконную.

Позже в этот же день спасателям пришлось вскрывать туалетную дверь в квартире на ул. Юрша, за которой заперлась еще одна женщина. Она долго не открывала двери. Отметим, что в это время в квартире без присмотра находились ее маленькие дети. Спасатели вскрыли дверь, а женщине вызвали бригаду психиатров.

#Происшествия#Мчс
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