В Перми за сутки спасатели вызволили женщин с балкона и из туалета

Posted 2 февраля 2016, 05:47
Published 2 февраля 2016, 05:47
Modified 2 марта 2023, 16:22
Updated 2 марта 2023, 16:22
Вчера, 1 февраля, в Перми сотрудники городской службы спасения вызволяли женщину, запертую на балконе собственным полуторагодовалым ребенком.
Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел на ул. Гусарова. Женщина вышла на балкон, и в этот же момент ребенок закрыл дверь. Прибывшие спасатели сначала вскрыли входную дверь, а после открыли балконную.
Позже в этот же день спасателям пришлось вскрывать туалетную дверь в квартире на ул. Юрша, за которой заперлась еще одна женщина. Она долго не открывала двери. Отметим, что в это время в квартире без присмотра находились ее маленькие дети. Спасатели вскрыли дверь, а женщине вызвали бригаду психиатров.