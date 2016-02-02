В Перми за сутки спасатели вызволили женщин с балкона и из туалета

Позже в этот же день спасателям пришлось вскрывать туалетную дверь в квартире на ул. Юрша, за которой заперлась еще одна женщина. Она долго не открывала двери. Отметим, что в это время в квартире без присмотра находились ее маленькие дети. Спасатели вскрыли дверь, а женщине вызвали бригаду психиатров.