Предприятия Прикамья сократят почти пять тысяч сотрудников

Posted 3 февраля 2016, 18:00
Published 3 февраля 2016, 18:00
Modified 2 марта 2023, 16:22
Updated 2 марта 2023, 16:22
Предприятия Пермского края известили региональное агентство по занятости населения о планируемом сокращении 4 947 работников, сообщает «Business Class». Однако, по словам руководителя службы Валерия Сыроватского, нередко сокращенные сотрудники трудоустраивается в той же компании — в иной должности, в другом подразделении.
Предприятия сообщают службе занятости о планируемых сокращениях персонала за три месяца, о высвобождениях — за два. Так, 412 организаций и компаний региона уведомили о сокращении 4,947 тыс. сотрудников. Глава краевой службы занятости заметил, что представленные цифры сопоставимы с показателями аналогичного периода 2015 года.
По итогам 2015 года уровень безработицы в Прикамье составил 1,98%, сейчас он, по словам руководителя центра занятости, вырос до 2%. За период с 22 по 29 января численность безработных на учете в ведомства составила 25 тыс. человек.