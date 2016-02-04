Очевидцы: глава Култаево «потребовал у детей» 2,5 тысячи рублей за отобранного щенка

В понедельник, 1 февраля, одна из семей в поселке Култаево потеряла любимца — 6-месячного щенка Ральфа. Дети в возрасте 12 и 14 лет отправились играть в футбол на поле, взяв с собой четвероногого друга. С щенком гуляли на шлейке, чтобы ему было комфортнее. Чтобы попинать мяч, мальчики привязали щенка к ближайшему столбу, а через пять минут заметили, что он выскользнул из шлейки и устремился к дому.