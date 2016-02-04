Очевидцы: глава Култаево «потребовал у детей» 2,5 тысячи рублей за отобранного щенка

Posted 4 февраля 2016, 12:15
Published 4 февраля 2016, 12:15
Modified 2 марта 2023, 16:21
Updated 2 марта 2023, 16:21
В понедельник, 1 февраля, одна из семей в поселке Култаево потеряла любимца — 6-месячного щенка Ральфа. Дети в возрасте 12 и 14 лет отправились играть в футбол на поле, взяв с собой четвероногого друга. С щенком гуляли на шлейке, чтобы ему было комфортнее. Чтобы попинать мяч, мальчики привязали щенка к ближайшему столбу, а через пять минут заметили, что он выскользнул из шлейки и устремился к дому.
У дома стояла машина «Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» (ПГС). О том, кому она принадлежит, сообщили волонтеры муниципального приюта. Два сотрудника из бригады по отлову с помощью приспособления, похожего на щипцы, «схватили собаку и кинули в машину». Пока напуганная собака визжала, дети пытались объяснить, что это их щенок и они хотят забрать его домой.
За «отловом» наблюдал глава сельского поселения Сергей Морозов, который следил за выполнением «работы», подъехав на личном автомобиле. Как рассказала корреспонденту Properm.ru мама детей Татьяна, «он сказал мальчикам, что собаку им вернут, только если они дадут 2,5 тысячи рублей». Родители в это время были на работе. За детей заступалась семейная пара: они даже пытались преградить путь «буханке», но безрезультатно.
Сам Морозов, по словам женщины, отказывается говорить кто, на каком основании и куда увез их собаку. С журналистами глава поселения тоже общаться не хочет. Утром он убежал от представителей СМИ, и с тех пор «находится на совещании».
Комментарий директора муниципального приюта получить не удалось. В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, которое является учредителем приюта и муниципальной службы отлова, порталу Properm.ru сообщили, что машина с указанным свидетелями номером не стоит на балансе ПГС.
Четыре дня семья не может найти своего любимца. «Нам сказали, что часто бригады по отлову просто увозят собак в лес и убивают. Скорее всего, так и сделали с нашим Ральфом. Почему-то к агрессивным бездомным собакам они не подходят, а тех, кто доверяет людям, забирают», — переживает Татьяна.