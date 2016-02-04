Житель Башкирии задержан за незаконный отстрел лосей в Прикамье

Posted 4 февраля 2016, 14:00
Published 4 февраля 2016, 14:00
Modified 2 марта 2023, 16:21
Updated 2 марта 2023, 16:21
Сотрудниками отдела МВД России по Чайковскому району задержан житель Республики Башкортостан. Ранее судимый 23-летний мужчина подозревается в незаконном отстреле лосей.
Как сообщает ГУ МВД, гражданин приезжал специально для осуществления охоты. По словам подозреваемого, таким образом он планировал поправить своё материальное положение. В ходе расследования уголовного дела установлена его причастность к двум преступлениям. Общий причинённый материальный ущерб составил 400 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная охота). Санкция статьи предусматривает штраф, либо арест на срок до шести месяцев.