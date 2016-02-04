Житель Башкирии задержан за незаконный отстрел лосей в Прикамье

Как сообщает ГУ МВД, гражданин приезжал специально для осуществления охоты. По словам подозреваемого, таким образом он планировал поправить своё материальное положение. В ходе расследования уголовного дела установлена его причастность к двум преступлениям. Общий причинённый материальный ущерб составил 400 тыс. рублей.