Гарвард рекомендует: в список обязательных к просмотру фильмов вошли 20 российских картин

В список вошли сразу три картины Сергея Эйзенштейна — «Броненосец Потемкин», «Александр Невский» и «Иван Грозный», а также два фильма Андрея Тарковского — «Ностальгия» и «Андрей Рублев» и две киноленты Всеволода Пудовкина — «Мать» и «Конец Санкт-Петербурга».