Гарвард рекомендует: в список обязательных к просмотру фильмов вошли 20 российских картин

Posted 5 февраля 2016, 16:00
Published 5 февраля 2016, 16:00
Modified 2 марта 2023, 16:21
Updated 2 марта 2023, 16:21
Гарвардский университет опубликовал список фильмов, обязательно рекомендуемых к просмотру для претендентов на кандидатскую степень в киноведении. В него вошли 20 российских кинолент, сообщает «Новая газета».
В список вошли сразу три картины Сергея Эйзенштейна — «Броненосец Потемкин», «Александр Невский» и «Иван Грозный», а также два фильма Андрея Тарковского — «Ностальгия» и «Андрей Рублев» и две киноленты Всеволода Пудовкина — «Мать» и «Конец Санкт-Петербурга».
Помимо них, список фильмов украсили картины: «По закону» (реж. Лев Кудряшов), «Земля» (реж. Александр Довженко), «Летят журавли» (реж. Михаил Калатозов), «Киноглаз» (реж. Дзига Вертов), «Тени забытых предков» и «Цвет граната» (реж. Сергей Параджанов), «Король Лир» (реж. Григорий Козинцев), «Восхождение» (реж. Лариса Шепитько).
Кроме того, в списке оказался фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» 1967 года выпуска.
Из документальных картин специалисты Гарварда выбрали: «Человек с фотоаппаратом» (Дзига Вертов), «Турксиб» (Виктор Турин) и «Обыкновенный фашизм» (Михаил Ромм).
Из более-менее современных работ была выбрана только одна кинолента — «Русский ковчег» Александра Сокурова.
Всего в списке Гарвардского университета 800 художественных и документальных фильмов — лучших в истории мирового кино.