Шпионские страсти. В Губахе задержан мужчина за незаконную интернет-покупку

Posted 5 февраля 2016, 14:45
Published 5 февраля 2016, 14:45
Modified 2 марта 2023, 16:21
Updated 2 марта 2023, 16:21
В Губахе 35-летний местный житель обвиняется в «незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает следственный комитет.
Следствие считает, что используя интернет, мужчина заказал из-за границы два специальных технических средства для незаконного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен. Оплату он произвел безналичным расчетом. Однако он был задержан прямо в отделении почты сотрудниками ФСБ при получении посылки.
Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.