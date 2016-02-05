Шпионские страсти. В Губахе задержан мужчина за незаконную интернет-покупку

Следствие считает, что используя интернет, мужчина заказал из-за границы два специальных технических средства для незаконного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен. Оплату он произвел безналичным расчетом. Однако он был задержан прямо в отделении почты сотрудниками ФСБ при получении посылки.