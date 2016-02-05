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Posted 5 февраля 2016, 14:45

Published 5 февраля 2016, 14:45

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

Шпионские страсти. В Губахе задержан мужчина за незаконную интернет-покупку

Шпионские страсти. В Губахе задержан мужчина за незаконную интернет-покупку

5 февраля 2016, 14:45
Фото: Properm.ru.
Из-за границы он заказал спецоборудование для слежения и незаконного получения информации.

В Губахе 35-летний местный житель обвиняется в «незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает следственный комитет.

Следствие считает, что используя интернет, мужчина заказал из-за границы два специальных технических средства для незаконного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен. Оплату он произвел безналичным расчетом. Однако он был задержан прямо в отделении почты сотрудниками ФСБ при получении посылки.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Информационная безопасность
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