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Posted 8 февраля 2016, 09:30

Published 8 февраля 2016, 09:30

Modified 2 марта 2023, 16:21

Updated 2 марта 2023, 16:21

Подопытные крысы и живые раки. В пермский аэропорт прилетел «живой груз»

8 февраля 2016, 09:30
Сюжет
Аэропорт
Крыс привезли для исследований из петербургского питомника лабораторных животных. Раков закупил один из торговых центров.

В пермский аэропорт прибыли 20 лабораторных крыс для научных исследований животных доставили из петербургского питомника лабораторных животных. Ветеринары осмотрели грызунов, и оценили их состояние как удовлетворительное, сообщает Россльхознадзор.

«Обитатели лабораторий авиатранспортировку перенесли благополучно», — говорится на сайте ведомства.

30 килограммов живых раков в столице закупил для продажи один из торговых центров. Выращены ракообразные были в Красноярском крае. Согласно заключению экспертов, груз соответствует всем требованиям контроля.

#Общество#Аэропорт#Россельхознадзор
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