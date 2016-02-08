Подопытные крысы и живые раки. В пермский аэропорт прилетел «живой груз»

Posted 8 февраля 2016, 09:30
Published 8 февраля 2016, 09:30
Modified 2 марта 2023, 16:21
Updated 2 марта 2023, 16:21
В пермский аэропорт прибыли 20 лабораторных крыс для научных исследований животных доставили из петербургского питомника лабораторных животных. Ветеринары осмотрели грызунов, и оценили их состояние как удовлетворительное, сообщает Россльхознадзор.
«Обитатели лабораторий авиатранспортировку перенесли благополучно», — говорится на сайте ведомства.
30 килограммов живых раков в столице закупил для продажи один из торговых центров. Выращены ракообразные были в Красноярском крае. Согласно заключению экспертов, груз соответствует всем требованиям контроля.