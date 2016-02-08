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Posted 8 февраля 2016, 12:42

Published 8 февраля 2016, 12:42

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

В Горнозаводске 17-летний подросток избил и ограбил 10-летнего мальчика

В Горнозаводске 17-летний подросток избил и ограбил 10-летнего мальчика

8 февраля 2016, 12:42
Фото: Properm.ru.
Преступнику предстоит провести в воспитательной колонии один год и четыре месяца.

В Горнозаводске осудили 17-летнего подростка. Его признали виновным в грабеже с применением насилия, сообщает следственный комитет.

Установлено, что 26 июля 2015 года, прогуливаясь по улице, злоумышленник увидел 10-летнего мальчика, играющего на телефоне. Подросток потребовал отдать телефон .но получил отказ. Тогда он ударил потерпевшего несколько раз в живот, отобрал телефон и скрылся.

Суд назначил юному грабителю один год и четыре месяца воспитательной колонии, а также штраф в пять тыс. рублей.

#Происшествия#Грабеж
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