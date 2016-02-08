В Горнозаводске 17-летний подросток избил и ограбил 10-летнего мальчика

Posted 8 февраля 2016, 12:42
Published 8 февраля 2016, 12:42
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
В Горнозаводске осудили 17-летнего подростка. Его признали виновным в грабеже с применением насилия, сообщает следственный комитет.
Установлено, что 26 июля 2015 года, прогуливаясь по улице, злоумышленник увидел 10-летнего мальчика, играющего на телефоне. Подросток потребовал отдать телефон .но получил отказ. Тогда он ударил потерпевшего несколько раз в живот, отобрал телефон и скрылся.
Суд назначил юному грабителю один год и четыре месяца воспитательной колонии, а также штраф в пять тыс. рублей.