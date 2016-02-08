В Горнозаводске 17-летний подросток избил и ограбил 10-летнего мальчика

Установлено, что 26 июля 2015 года, прогуливаясь по улице, злоумышленник увидел 10-летнего мальчика, играющего на телефоне. Подросток потребовал отдать телефон .но получил отказ. Тогда он ударил потерпевшего несколько раз в живот, отобрал телефон и скрылся.