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Posted 9 февраля 2016, 06:53

Published 9 февраля 2016, 06:53

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

Instagram добавил функцию быстрого переключения между аккаунтами

9 февраля 2016, 06:53
Теперь одновременно можно управлять пятью аккаунтами, не выходя из своей учетной записи.

Instagram запустил новую функцию, позволяющую легко переключаться между аккаунтами. Для смены учётной записи теперь не надо выходить из прежней. Управлять одновременно можно сразу пятью аккаунтами.

Обновление доступно с 8 февраля в приложении Instagram 7.15 для операционных систем iOS и Android. Об этом сообщается в блоге соцсети. Добавить новую учетную запись можно в настройках профиля. Пользователь будет получать уведомления о «лайках» и подписках сразу со всех аккаунтов.

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