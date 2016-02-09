Instagram добавил функцию быстрого переключения между аккаунтами

Posted 9 февраля 2016, 06:53
Published 9 февраля 2016, 06:53
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
Instagram запустил новую функцию, позволяющую легко переключаться между аккаунтами. Для смены учётной записи теперь не надо выходить из прежней. Управлять одновременно можно сразу пятью аккаунтами.
Обновление доступно с 8 февраля в приложении Instagram 7.15 для операционных систем iOS и Android. Об этом сообщается в блоге соцсети. Добавить новую учетную запись можно в настройках профиля. Пользователь будет получать уведомления о «лайках» и подписках сразу со всех аккаунтов.