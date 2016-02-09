Instagram добавил функцию быстрого переключения между аккаунтами

Обновление доступно с 8 февраля в приложении Instagram 7.15 для операционных систем iOS и Android. Об этом сообщается в блоге соцсети. Добавить новую учетную запись можно в настройках профиля. Пользователь будет получать уведомления о «лайках» и подписках сразу со всех аккаунтов.