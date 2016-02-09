Следователи ищут троих молодых людей, ставших свидетелями смерти женщины на Ветлане

Следователи разыскивают трех молодых людей из Соликамска, которые 14 января 2016 года стали свидетелями падения женщины на горе Ветлан. По данным следствия, они остановили падение человека, помогли родственникам спустить пострадавшую к дороге, а затем уехали на автомобиле синего цвета. Следователи просят оказать помощь в расследовании уголовного дела о «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека». Связаться со следователем можно по телефону, указанному на сайте СК.