properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2016, 14:32

Published 9 февраля 2016, 14:32

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

Следователи ищут троих молодых людей, ставших свидетелями смерти женщины на Ветлане

Следователи ищут троих молодых людей, ставших свидетелями смерти женщины на Ветлане

9 февраля 2016, 14:32
Фото: Properm.ru.
По данным следствия, они помогли родственникам спустить пострадавшую к дороге и видели произошедшее своими глазами. Эта информация могла бы помочь в расследовании.

Следователи разыскивают трех молодых людей из Соликамска, которые 14 января 2016 года стали свидетелями падения женщины на горе Ветлан. По данным следствия, они остановили падение человека, помогли родственникам спустить пострадавшую к дороге, а затем уехали на автомобиле синего цвета. Следователи просят оказать помощь в расследовании уголовного дела о «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека». Связаться со следователем можно по телефону, указанному на сайте СК.

Напомним, после посещения Ветлана женщина поскользнулась на лестнице и упала, так как ступени были засыпаны снегом и покрыты льдом. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Чердынский межрайонный следственный отдел по результатам проведенной доследственной проверки возбудил уголовное дело. Известно, что с декабря 2015 года по январь 2016 года директор центра дополнительного образования им.Б.Б. Протасова согласно договору был обязан обслуживать и содержать деревянную лестницу, ведущую на гору Ветлан Красновишерского района. Однако директор не исполнял свои обязанности и не чистил лестницу от снега и льда.

Мужчина также не предпринял должных мер, препятствующих доступу людей на лестницу при наличии угрозы наступления несчастных случаев при скольжении и падении.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика