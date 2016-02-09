Следователи ищут троих молодых людей, ставших свидетелями смерти женщины на Ветлане

Posted 9 февраля 2016, 14:32
Published 9 февраля 2016, 14:32
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
Следователи разыскивают трех молодых людей из Соликамска, которые 14 января 2016 года стали свидетелями падения женщины на горе Ветлан. По данным следствия, они остановили падение человека, помогли родственникам спустить пострадавшую к дороге, а затем уехали на автомобиле синего цвета. Следователи просят оказать помощь в расследовании уголовного дела о «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека». Связаться со следователем можно по телефону, указанному на сайте СК.
Напомним, после посещения Ветлана женщина поскользнулась на лестнице и упала, так как ступени были засыпаны снегом и покрыты льдом. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Чердынский межрайонный следственный отдел по результатам проведенной доследственной проверки возбудил уголовное дело. Известно, что с декабря 2015 года по январь 2016 года директор центра дополнительного образования им.Б.Б. Протасова согласно договору был обязан обслуживать и содержать деревянную лестницу, ведущую на гору Ветлан Красновишерского района. Однако директор не исполнял свои обязанности и не чистил лестницу от снега и льда.
Мужчина также не предпринял должных мер, препятствующих доступу людей на лестницу при наличии угрозы наступления несчастных случаев при скольжении и падении.