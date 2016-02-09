В Перми открылся каток для детей. Самым старшим — 15 лет

Максимальный возраст катающихся — до 15 лет, а минимальный — от двух лет. Самые маленькие могут кататься в сопровождении родителей. Для обеспечения безопасности, катание с хоккейными клюшками запрещено. Более того, на каток начали приезжать родители с детьми из других районов города.