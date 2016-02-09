В Перми открылся каток для детей. Самым старшим — 15 лет

Posted 9 февраля 2016, 11:16
Published 9 февраля 2016, 11:16
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
В Перми на территории микрорайона Пролетарский залили каток для детей. Инициатором выступил индивидуальный предприниматель Николай Кудрявцев. Он арендовал участок и организовал каток для детей дошкольного и школьного возраста.
Территория ледовой площадки освещается, имеет ограждение. Для переодевания ребят предусмотрено специальное помещение, для тех, у кого нет своих коньков — работает прокат. Кроме того, установлено видеонаблюдение и музыкальное сопровождение.
Максимальный возраст катающихся — до 15 лет, а минимальный — от двух лет. Самые маленькие могут кататься в сопровождении родителей. Для обеспечения безопасности, катание с хоккейными клюшками запрещено. Более того, на каток начали приезжать родители с детьми из других районов города.
Каток по ул. Докучаева (через дорогу от дома №42) работает ежедневно с 10:00 до 21:00, сообщает пресс-служба администрации города.