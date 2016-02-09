properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2016, 11:16

Published 9 февраля 2016, 11:16

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

В Перми открылся каток для детей. Самым старшим — 15 лет

9 февраля 2016, 11:16
Сюжет
Детский мир
Самые маленькие детишки могут кататься в сопровождении родителей.

В Перми на территории микрорайона Пролетарский залили каток для детей. Инициатором выступил индивидуальный предприниматель Николай Кудрявцев. Он арендовал участок и организовал каток для детей дошкольного и школьного возраста.

Территория ледовой площадки освещается, имеет ограждение. Для переодевания ребят предусмотрено специальное помещение, для тех, у кого нет своих коньков — работает прокат. Кроме того, установлено видеонаблюдение и музыкальное сопровождение.

Максимальный возраст катающихся — до 15 лет, а минимальный — от двух лет. Самые маленькие могут кататься в сопровождении родителей. Для обеспечения безопасности, катание с хоккейными клюшками запрещено. Более того, на каток начали приезжать родители с детьми из других районов города.

Каток по ул. Докучаева (через дорогу от дома №42) работает ежедневно с 10:00 до 21:00, сообщает пресс-служба администрации города.

#Общество#Детский мир#Каток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика