В Перми трое юношей предстанут перед судом за убийство своего 18-летнего приятеля

Posted 9 февраля 2016, 10:44
Published 9 февраля 2016, 10:44
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Перми.
В зависимости от роли каждого, они обвиняются в краже из одежды, находившейся при потерпевшем и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Ночью 15 августа 2015 года трое юношей 18 — 19 лет распивали спиртные напитки в одной из квартир Орджоникидзевского района, позже к ним присоединился еще один молодой человек 18 лет, которому в процессе употребления алкогольных напитков стало плохо. Тогда хозяин квартиры нанес несколько ударов молодому человеку, после этого его поддержали и присутствующие друзья.
В процессе избиения один из нападавших заметил у потерпевшего кошелек и тайно похитил его.
Затем преступники вывезли его в лес Краснокамского района, где продолжили избивать жертву, после чего задушили юношу.
От полученных травм потерпевший скончался на месте, нападавшие скрылись. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает ведомство.