В Перми трое юношей предстанут перед судом за убийство своего 18-летнего приятеля

Ночью 15 августа 2015 года трое юношей 18 — 19 лет распивали спиртные напитки в одной из квартир Орджоникидзевского района, позже к ним присоединился еще один молодой человек 18 лет, которому в процессе употребления алкогольных напитков стало плохо. Тогда хозяин квартиры нанес несколько ударов молодому человеку, после этого его поддержали и присутствующие друзья.