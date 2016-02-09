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Posted 9 февраля 2016, 10:44

Published 9 февраля 2016, 10:44

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

В Перми трое юношей предстанут перед судом за убийство своего 18-летнего приятеля

9 февраля 2016, 10:44
После употребления спиртных напитков молодые люди вывезли жертву в лес, где избили и задушили юношу.

Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Перми.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в краже из одежды, находившейся при потерпевшем и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ночью 15 августа 2015 года трое юношей 18 — 19 лет распивали спиртные напитки в одной из квартир Орджоникидзевского района, позже к ним присоединился еще один молодой человек 18 лет, которому в процессе употребления алкогольных напитков стало плохо. Тогда хозяин квартиры нанес несколько ударов молодому человеку, после этого его поддержали и присутствующие друзья.

В процессе избиения один из нападавших заметил у потерпевшего кошелек и тайно похитил его.
Затем преступники вывезли его в лес Краснокамского района, где продолжили избивать жертву, после чего задушили юношу.

От полученных травм потерпевший скончался на месте, нападавшие скрылись. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает ведомство.

#Происшествия
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