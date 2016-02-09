В Прикамье живодёры сняли кожу с собаки

«Хозяева собак и кошек, будьте аккуратны, не отпускайте своих питомцев на свободный выгул! В Чернушке — живодеры! Даже, кажется, знаю, что за пёсик: левреточного типа, черно-белый, хозяева его по утрам отпускали», — написала Наталья Лужбина.