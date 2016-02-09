В Прикамье живодёры сняли кожу с собаки

Posted 9 февраля 2016, 10:10
Published 9 февраля 2016, 10:10
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
В Прикамье зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животным. На этот раз жертвой живодёров стала собака из Чернушки, сообщает один из пользователей соцсети «Вконтакте».
«Хозяева собак и кошек, будьте аккуратны, не отпускайте своих питомцев на свободный выгул! В Чернушке — живодеры! Даже, кажется, знаю, что за пёсик: левреточного типа, черно-белый, хозяева его по утрам отпускали», — написала Наталья Лужбина.
Напомним, в ноябре прошлого года в Краснокамске бывший хозяин снял со щенка скальп, а на прошлой неделе школьницы из Березников распотрошили мышонка и выложили фото в Инстаграм.