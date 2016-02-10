УБРиР прекратил сотрудничество с «Объединенной расчетной системой»

В настоящее время в УБРиР действует 1 млн 460 тыс. карт. Банк также имеет развитую сеть банкоматов в партнерстве с другими банками и насчитывает 1235 собственных устройств и 7484 вместе с партнёрскими. Клиенты могут воспользоваться наличными деньгами и пополнять счета через банкоматы «Альфа-банка», а также снимать средства в банкоматах «Ак-Барс» Банка.