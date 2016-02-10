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Posted 10 февраля 2016, 10:07

Published 10 февраля 2016, 10:07

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

УБРиР прекратил сотрудничество с «Объединенной расчетной системой»

УБРиР прекратил сотрудничество с «Объединенной расчетной системой»

10 февраля 2016, 10:07
Фото: Properm.ru.
С прошлого года УБРиР работает с национальной системой платежных карт (НСПК). Теперь контроль всех расчетов по картам происходит внутри страны, это обеспечивает непрерывный процесс обслуживания пластиковых карт УБРиР.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявляет о завершении сотрудничества с Объединенной расчетной системой (ОРС) в рамках оптимизации работы с платежными системами.

Сотрудничество с ПС ОРС началось в 2014 году на фоне поступающих сообщений о возможном прекращении взаимодействия международных платежных систем Visa и MasterCard с российскими банками и, как следствие, остановки обслуживания по их банковским картам на территории России.

Однако с прошлого года УБРиР работает с Национальной системой платежных карт (НСПК), и контроль всех расчетов по картам происходит внутри страны, что обеспечивает непрерывный процесс обслуживания пластиковых карт УБРиР.

Ранее УБРиР сообщал о завершении работы с платежной системой Union Card, в связи с этим также прекращено обслуживание карт платежной системы China UnionPay в банкоматах банка. Все держатели Union Card смогут бесплатно заменить их на карты платежной системы Visa, обратившись с паспортом в любое отделение банка и сдать действующую карту платежной системы Union Card.

В настоящее время в УБРиР действует 1 млн 460 тыс. карт. Банк также имеет развитую сеть банкоматов в партнерстве с другими банками и насчитывает 1235 собственных устройств и 7484 вместе с партнёрскими. Клиенты могут воспользоваться наличными деньгами и пополнять счета через банкоматы «Альфа-банка», а также снимать средства в банкоматах «Ак-Барс» Банка.

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