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Posted 10 февраля 2016, 09:49

Published 10 февраля 2016, 09:49

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

В Лысьве аферистка получала субсидии на развитие малого бизнеса. Всего 1,5 млн рублей

В Лысьве аферистка получала субсидии на развитие малого бизнеса. Всего 1,5 млн рублей

10 февраля 2016, 09:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Свои преступные действия она совершала в течение года.

В Лысьвенский суд на рассмотрение передано уголовное дело о «мошенничестве при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных или недостоверных документов, совершенное в особо крупном размере». В совершении преступления подозревается местная «бизнеследи», сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что с 2012 по 2013 годы предпринимательница-аферистка неоднократно предоставляла ложные документы на получение субсидий для развития малого бизнеса в местный отдел предпринимательства и торговли. Так, обвиняемая предоставила поддельные документы на возмещение якобы понесенных затрат, связанных с началом развития предпринимательской деятельности. Затем сфальсифицировала документы о предоставлении услуг по дошкольному образованию.

В результате женщина похитила бюджетные деньги на сумму в 1,5 млн рублей.

#Происшествия#Кругом обман
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