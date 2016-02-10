В Лысьве аферистка получала субсидии на развитие малого бизнеса. Всего 1,5 млн рублей

Posted 10 февраля 2016, 09:49
Published 10 февраля 2016, 09:49
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
В Лысьвенский суд на рассмотрение передано уголовное дело о «мошенничестве при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных или недостоверных документов, совершенное в особо крупном размере». В совершении преступления подозревается местная «бизнеследи», сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что с 2012 по 2013 годы предпринимательница-аферистка неоднократно предоставляла ложные документы на получение субсидий для развития малого бизнеса в местный отдел предпринимательства и торговли. Так, обвиняемая предоставила поддельные документы на возмещение якобы понесенных затрат, связанных с началом развития предпринимательской деятельности. Затем сфальсифицировала документы о предоставлении услуг по дошкольному образованию.
В результате женщина похитила бюджетные деньги на сумму в 1,5 млн рублей.