В Лысьве аферистка получала субсидии на развитие малого бизнеса. Всего 1,5 млн рублей

Установлено, что с 2012 по 2013 годы предпринимательница-аферистка неоднократно предоставляла ложные документы на получение субсидий для развития малого бизнеса в местный отдел предпринимательства и торговли. Так, обвиняемая предоставила поддельные документы на возмещение якобы понесенных затрат, связанных с началом развития предпринимательской деятельности. Затем сфальсифицировала документы о предоставлении услуг по дошкольному образованию.