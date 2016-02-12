13 февраля Сбербанк проведет День открытых дверей

Сбербанк напоминает, что до 29 февраля продолжается программа «Ипотека с государственной поддержкой», которая действует на следующих основных условиях: ставка до и после регистрации ипотеки — от 11,4% годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальный срок кредита — 30 лет. При этом жилье приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.