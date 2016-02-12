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Posted 12 февраля 2016, 06:53

Published 12 февраля 2016, 06:53

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

13 февраля Сбербанк проведет День открытых дверей

13 февраля Сбербанк проведет День открытых дверей

12 февраля 2016, 06:53
Фото: Properm.ru.
Мероприятие пройдет в центре ипотечного кредитования на улице Ленина, 72а.

13 февраля 2016 года Западно-Уральский банк Сбербанка России приглашает жителей Перми на День открытых дверей, который пройдет в Центре ипотечного кредитования на улице Ленина, 72а. Мероприятие пройдет с 11.00 до 15.00.

Застройщики — партнеры банка подготовили специальные предложения, позволяющие приобрести квартиру по привлекательной цене. Участникам Дня открытых дверей будут предложены скидки до 10% на приобретение квартир в новостройках. Специалисты Сбербанка проведут индивидуальные консультации по условиям продуктов в сфере ипотечного кредитования. Кроме того, в 13.00 состоится автобусная экскурсия по новостройкам. Узнать подробную информацию о специальных предложениях, а также записаться на автобусный тур можно по телефону 8–952–656–84–30.

Сбербанк напоминает, что до 29 февраля продолжается программа «Ипотека с государственной поддержкой», которая действует на следующих основных условиях: ставка до и после регистрации ипотеки — от 11,4% годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальный срок кредита — 30 лет. При этом жилье приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В 2015 году на приобретение жилья в новостройках по данной программе клиенты Западно-Уральского банка Сбербанка России получили кредиты на общую сумму порядка 7 млрд. рублей.

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