7 культурных идей для 14 февраля. Как провести День влюбленных в Перми

Posted 13 февраля 2016, 04:39
Published 13 февраля 2016, 04:39
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
Два по цене одного
Пермский зоопарк подготовил для влюбленных специальную акцию. 14 февраля каждая пара влюбленных всех возрастов сможет посетить зоопарк или акватеррариум по одному взрослому билету.
Красная линия
Синоптики обещают в эти выходные отличную погоду — солнечно, без осадков и относительно тепло. Почему бы не провести день на свежем воздухе? В День влюбленных можно пройтись по маршруту красной линии и познакомиться с 20 историями любви людей, которые оставили свой след в Перми. Под снегом и льдом красную линию, конечно, не разглядеть, но можно подготовиться и скачать маршрут на сайте, который посвящен пешеходным туристическим маршрутам Перми.
Любовь не картошка
Музей-диорама приглашает 14 февраля на игру-квест «Любовь не картошка — не выкинешь в окошко!» В качестве бонуса всем участникам — фотография на одном из самых романтичных символов СССР — мотоцикле «Ява»! Также в музее можно будет узнать, о том где и как знакомились парни и девушки и как проводили досуг в дореволюционное время свободное время.
О любви в два голоса
Пермская художественная галеря для влюбленных организует концерт «О любви в два голоса». 14 февраля в 16:00 на музыкальном вечере можно будет услышать старинные русские романсы и дуэты.
Подарок для любимых
В Доме Мешкова 14 февраля с 12:00 начинается мастер-класс. Он поможет вам порадовать свою половинку оригинальным подарком, сделанным своими руками. Похожее мероприятие пройдет и в Доме-музее Славянова: в 16:00 на мастер-классе вы научитесь создавать необычные букеты из салфеток и валентинки в технике батик.
У нас есть любовь
Музей современного искусства Permm заявляет, что в «в музее много любви». Это любовь к искусству, к движению, к космическим пространствам, любовь к близким и любовь к новым знакомствам. Всей этим музей поделится 14 февраля в пространстве романтичной выставки «Пикник».
Уже традиционно в Permm пройдут быстрые свидания, где каждый в течение одного часа сможет познакомиться и пообщаться с 30 новыми людьми и, возможно, найти свою вторую половинку. Начало в 18:30.
Эволюция любви
Кто танцует брачные танцы? Почему во взаимоотношениях важны запахи? Какую роль играет интуиция? Как живые существа борются за пару? Почему на Земле вообще появилась любовь? На эти пять вопросы узнают ответы посетители Музея пермских древностей уже сегодня, в 19:00.