7 культурных идей для 14 февраля. Как провести День влюбленных в Перми

Синоптики обещают в эти выходные отличную погоду — солнечно, без осадков и относительно тепло. Почему бы не провести день на свежем воздухе? В День влюбленных можно пройтись по маршруту красной линии и познакомиться с 20 историями любви людей, которые оставили свой след в Перми. Под снегом и льдом красную линию, конечно, не разглядеть, но можно подготовиться и скачать маршрут на сайте, который посвящен пешеходным туристическим маршрутам Перми.