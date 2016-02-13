Пермская студентка стала финалисткой международной олимпиады по программированию

В первом этапе конкурсанты из 12 стран мира участвовали в девяти отборочных тестах. После онлайн-тестирования их ожидало решение задач по программированию и работа с оборудованием. Основная сложность — в том, что работать им приходилось с приборами, созданными компаниями-организаторами, а значит, нужно было знать всё об их устройстве и функциях.