Пермская студентка стала финалисткой международной олимпиады по программированию

Posted 13 февраля 2016, 07:05
Published 13 февраля 2016, 07:05
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
Студентка механико-математического факультета ПГНИУ Татьяна Воробьева прошла во второй этап международной олимпиады «IT-Планета». Восемь известных компаний объединились вместе, чтобы найти самых талантливых программистов — это Intel, Oracle, Cisco, Huawei, Linux, D-Link, AT-Consulting, InterSystems, фирма 1С и СКБ Контур.
В первом этапе конкурсанты из 12 стран мира участвовали в девяти отборочных тестах. После онлайн-тестирования их ожидало решение задач по программированию и работа с оборудованием. Основная сложность — в том, что работать им приходилось с приборами, созданными компаниями-организаторами, а значит, нужно было знать всё об их устройстве и функциях.
Участвовать в олимпиаде студентку 5 курса механико-математического факультета Татьяну сподвиг в первую очередь интерес к IT-технологиям. Даже хобби у девушки соответствующее: на досуге она занимается программированием микроконтроллеров, которые используются в оснащении «умных домов», также она состоит в университетской команде по спортивному программированию.
Сама же Татьяна мечтает работать в компании Cisco, которая занимается масштабным производством сетевого оборудования. Татьяна выиграла четыре конкурса в этой олимпиаде и сейчас занимается подготовкой к следующему этапу.
Кроме Татьяны, в финал олимпиады прошли также студенты механико-математического факультета Артем Николаев и Александр Климов.