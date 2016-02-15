Паутина, или Опасный водитель: вечер пятницы, три погони, ОМОН

Оживление ближе к перекрестку с улицей Революции: какой-то водитель не останавливается по требованию инспектора, чуть ли не на красный сигнал светофора корма спортивной «Ауди» растворяется за перекрестком. Опять погоня. «Видим машину. Припаркована, закрыта, водителя нет», — доносится по радиосвязи через несколько минут. Владельца «пробивают» по госномеру: «Вот взрослый вроде человек, вряд ли бы стал себя так вести. Скорее, машину взял кто-то помоложе покататься. А что не остановился — значит была на то причина. Будем разбираться».