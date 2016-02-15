Паутина, или Опасный водитель: вечер пятницы, три погони, ОМОН

Posted 15 февраля 2016, 14:00
Published 15 февраля 2016, 14:00
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
На проезжей части в квартале напротив школы №9 расставлены конусы. Рядом — с десяток патрульных автомобилей, автозак с ОМОНом, кинолог с собакой. Инспекторы начинают останавливать машины в рамках сплошной проверки, как вдруг «Ленд Крузер» срывается с места и игнорируя требование инспектора остановиться уходит вверх по Комсомольскому проспекту. Моментально за ним в погоню отправляются две машины ДПС и ОМОН. Нагоняют уже на Куйбышева, возле ТЦ «Домино». Удивительно, но водитель трезвый. Тем не менее, ряд прегрешений имеется — его увозят в отделение полиции. Рейд «Опасный водитель» стартовал.
Опытным глазом сотрудники ГИБДД выделяют из потока, медленно ползущего сквозь коридор из конусов, подозрительные машины. Открытые передние окна в морозный вечер, запотевшие стекла, странные реакции машины в потоке — все это повод для остановки.
Из потока взмахом жезла инспектор выхватывает древние «Жигули», классический «лада седан — цвет баклажан». В машине две парочки — совсем молодые ребята, одеты не по погоде легко. Шутят, смеются, лишь слегка нервничают. После проверки документов полицейские зовут кинолога проверить машину «на наркотики». Со всех сторон, миллиметр за миллиметром, «семерку» обнюхивает лабрадор Кэти: сначала по периметру, затем в салоне. Чисто. Замерзшая компания грузится в машину, обещает не шалить и тихонько трогается дальше.
Взмах жезла останавливает потрепанную ВАЗ-2114, местами поржавевшую, цвет которой под слоем уральской грязи с ходу и не определишь. Молодой парнишка за рулем. Проверка документов, инспектор хмурится, просит открыть капот. Есть вопросы к vin-коду. Через несколько минут «четырнадцатая» заезжает в парковочный карман, а водителя увозит «патрулька». «Ощущение, что машина из двух собрана. Поехали разбираться в отделение», — объясняет один из инспекторов.
Проверяются и старые машины, и новые, и дорогие, и дешевые. И даже такси. «Мы рассчитываем, что водитель, оказывающий услуги по перевозке пассажиров, по умолчанию должен быть трезв и иметь полный порядок в документах. Впрочем, исключения случаются», — и инспектор тут же требует остановиться машину такси.
Оживление ближе к перекрестку с улицей Революции: какой-то водитель не останавливается по требованию инспектора, чуть ли не на красный сигнал светофора корма спортивной «Ауди» растворяется за перекрестком. Опять погоня. «Видим машину. Припаркована, закрыта, водителя нет», — доносится по радиосвязи через несколько минут. Владельца «пробивают» по госномеру: «Вот взрослый вроде человек, вряд ли бы стал себя так вести. Скорее, машину взял кто-то помоложе покататься. А что не остановился — значит была на то причина. Будем разбираться».
Почти друг за другом инспекторы останавливают два ВАЗа. В одном — совсем пацан еще, красные глаза, руки подрагивают. В другом — парень постарше, пальто, парфюм. «Продувают» первого: кристалльно трезвый, просто перетрудился, тихонько едет домой отсыпаться. В трубочку дует второй: прибор сигналит, что водитель принимал спиртное, и доза была точно не гомеопатическая. Машина остается в парковочном кармане, парня увозят в наркодиспансер на медэкспертизу. Со временем число оставленных машин растет. Как и очередь в КНД на Монастырской.
Каждый раз, когда ГИБДД анонсирует такие рейды, в сети задаются вопросы «А зачем?». Ответ всегда один: лучше пусть водители-нарушители знают, что их могут поймать, и сидят дома, чем ездят. Но, очевидно, не каждый водитель в подпитии хочет сидеть дома или вызывать такси, надеется, что «пронесет». Вот опять: 178 водителей были задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения. Откуда только берутся?
С начала 2016 года после задержания в пьяном виде на дороге уже лишены прав 540 автомобилистов, а сколько еще дел находится в судах. При этом почти сотня из числа лишенных — «повторники», рецидивисты и нарушители уже по уголовной статье.
На часах почти полночь. Через несколько минут патрульные машины ДПС разъедутся по районам Перми, где проверки будут продолжаться до самого утра. Как ни крути, а в ночь с пятницы на субботу на дороги города выезжает максимальное количество тех, кому и закон не закон, и здравый смысл не товарищ.
Сворачиваемся, прощаемся и… вновь гаишники срываются за очередным лихачом вверх по Компросу. «Опять не остановился, значит, точно не все в порядке у него… Догонят — выяснят, — печально констатируют оставшиеся на месте. — Поведение водителя явно говорит о том, что на дороге ему не место. Таких задерживаем ежедневно».