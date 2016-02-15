ПЗСП завершил строительство коттеджного поселка «Вернисаж» в Полазне

Posted 15 февраля 2016, 10:24
Published 15 февраля 2016, 10:24
Modified 2 марта 2023, 16:18
Updated 2 марта 2023, 16:18
Более 50 индивидуальных жилых домов уже заселены и обжиты счастливыми новосёлами в коттеджном посёлке от ПЗСП. В продаже от застройщика в настоящее время осталось лишь пять коттеджей.
Планов по дальнейшему строительству на данной территории у предприятия нет, «малоэтажный» проект считается успешно завершенным.
Напомним, «Вернисаж» расположен в поселке Полазна, полностью подключен к централизованным сетям газа, электроэнергии, водоснабжения и канализирования. Поездка до центра города Перми занимает 30–40 минут. В шаговой доступности школы, детские сады, больница, магазины, вся необходимая инфраструктура. Поселок окружен сосновым бором. На территории «Вернисажа» работает ТСЖ, производится уборка снега, действует пункт охраны.
Дома в «Вернисаже» построены из фирменного продукта ПЗСП — газобетона, современного экологически чистого материала, который по своим свойствам максимально близок дереву. Но при этом, в отличие от дерева, не горит, не гниет и не стареет. В коттеджах выполнена подготовка под чистовую отделку, стены выровнены и оштукатурены. В домах установлена система отопления, подключены все коммуникации — газ, вода, электроэнергия.
Познакомиться с «коттеджным» предложением ПЗСП покупатели могут в рамках индивидуальных субботних экскурсий. А для тех, кто мечтает о доме, построенном своими руками, замечательно подойдет вариант приобретения земельного участка от ПЗСП в непосредственном соседстве с «Вернисажем».