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Posted 15 февраля 2016, 10:24

Published 15 февраля 2016, 10:24

Modified 2 марта 2023, 16:18

Updated 2 марта 2023, 16:18

ПЗСП завершил строительство коттеджного поселка «Вернисаж» в Полазне

15 февраля 2016, 10:24
Познакомиться с «коттеджным» предложением ПЗСП покупатели могут в рамках индивидуальных субботних экскурсий.

Более 50 индивидуальных жилых домов уже заселены и обжиты счастливыми новосёлами в коттеджном посёлке от ПЗСП. В продаже от застройщика в настоящее время осталось лишь пять коттеджей.

Планов по дальнейшему строительству на данной территории у предприятия нет, «малоэтажный» проект считается успешно завершенным.

Напомним, «Вернисаж» расположен в поселке Полазна, полностью подключен к централизованным сетям газа, электроэнергии, водоснабжения и канализирования. Поездка до центра города Перми занимает 30–40 минут. В шаговой доступности школы, детские сады, больница, магазины, вся необходимая инфраструктура. Поселок окружен сосновым бором. На территории «Вернисажа» работает ТСЖ, производится уборка снега, действует пункт охраны.

Дома в «Вернисаже» построены из фирменного продукта ПЗСП — газобетона, современного экологически чистого материала, который по своим свойствам максимально близок дереву. Но при этом, в отличие от дерева, не горит, не гниет и не стареет. В коттеджах выполнена подготовка под чистовую отделку, стены выровнены и оштукатурены. В домах установлена система отопления, подключены все коммуникации — газ, вода, электроэнергия.

Познакомиться с «коттеджным» предложением ПЗСП покупатели могут в рамках индивидуальных субботних экскурсий. А для тех, кто мечтает о доме, построенном своими руками, замечательно подойдет вариант приобретения земельного участка от ПЗСП в непосредственном соседстве с «Вернисажем».

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