ПЗСП завершил строительство коттеджного поселка «Вернисаж» в Полазне

Дома в «Вернисаже» построены из фирменного продукта ПЗСП — газобетона, современного экологически чистого материала, который по своим свойствам максимально близок дереву. Но при этом, в отличие от дерева, не горит, не гниет и не стареет. В коттеджах выполнена подготовка под чистовую отделку, стены выровнены и оштукатурены. В домах установлена система отопления, подключены все коммуникации — газ, вода, электроэнергия.