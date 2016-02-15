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Posted 15 февраля 2016, 04:57

Published 15 февраля 2016, 04:57

Modified 2 марта 2023, 16:19

Updated 2 марта 2023, 16:19

В Прикамье пациентка психбольницы зарезала осколком женщину

В Прикамье пациентка психбольницы зарезала осколком женщину

15 февраля 2016, 04:57
Фото: Properm.ru.
Психиатрическая экспертиза, признала ее невменяемой и нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера.

В Горнозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летней пациентки психоневрологического интерната.

По данным СУ СКР, в ноябре 2015 года, женщина разбила стекло в окне и осколком нанесла множественные удары по лицу другой пациентке. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. В ходе предварительного следствия в отношении женщины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала ее невменяемой и нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

#Происшествия
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