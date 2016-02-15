В Прикамье пациентка психбольницы зарезала осколком женщину

Posted 15 февраля 2016, 04:57
Published 15 февраля 2016, 04:57
Modified 2 марта 2023, 16:19
Updated 2 марта 2023, 16:19
В Горнозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летней пациентки психоневрологического интерната.
По данным СУ СКР, в ноябре 2015 года, женщина разбила стекло в окне и осколком нанесла множественные удары по лицу другой пациентке. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. В ходе предварительного следствия в отношении женщины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала ее невменяемой и нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера.
Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.