В Прикамье пациентка психбольницы зарезала осколком женщину

По данным СУ СКР, в ноябре 2015 года, женщина разбила стекло в окне и осколком нанесла множественные удары по лицу другой пациентке. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. В ходе предварительного следствия в отношении женщины была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала ее невменяемой и нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера.