Игорь Гладнев напомнил Теодору Курентзису, что на оперный театр уходит треть бюджета отрасли

Posted 16 февраля 2016, 12:45
Published 16 февраля 2016, 12:45
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев сделал открытое заявление по поводу Пермского театра оперы и балета. Поводом стало интервью с Теодором Курентзисом в журнале Forbes, в котором маэстро рассказал о конфликте с минкультом. Во время общения с журналистами Курентзис отметил, что «кредит доверия к министру культуры исчерпан», а «всем, кто строит гипермаркеты вместо концертных залов, по барабану Родина». Цитаты из статьи быстро разошлись по пермским СМИ.
По данным министерства, общий краевой бюджет отрасли на 2016 год составляет более 1,7 млрд рублей, из них 32% идут в бюджет театра оперы и балета им. Чайковского. С 2010 года общий объем субсидий, выделяемый на деятельность театра, увеличен в 2,7 раза. В 2016 году театру было выделено порядка 35 млн рублей.
«Для министерства культуры и правительства Пермского края по-прежнему одним из главных приоритетов остается развитие музыкального искусства на территории региона и, безусловно, Пермского театра оперы и балета, как одного из лидеров в этой деятельности, — уверяет Гладнев. — Выстраивая политику взаимодействия с руководителями подведомственных учреждений и согласовывая программы развития учреждений, опирается исключительно на объективные факторы эффективной деятельности и возможные перспективы развития, и не берет во внимание те или иные симпатии или антипатии».