Игорь Гладнев напомнил Теодору Курентзису, что на оперный театр уходит треть бюджета отрасли

«Для министерства культуры и правительства Пермского края по-прежнему одним из главных приоритетов остается развитие музыкального искусства на территории региона и, безусловно, Пермского театра оперы и балета, как одного из лидеров в этой деятельности, — уверяет Гладнев. — Выстраивая политику взаимодействия с руководителями подведомственных учреждений и согласовывая программы развития учреждений, опирается исключительно на объективные факторы эффективной деятельности и возможные перспективы развития, и не берет во внимание те или иные симпатии или антипатии».