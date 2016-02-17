properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2016, 01:50

Published 17 февраля 2016, 01:50

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Движение поездов после аварии на переезде в Кукуштане восстановлено

17 февраля 2016, 01:50
Задержка транспорта была связана со столкновением пассажирского поезда и легкового автомобиля.

По информации диспетчера Свердловской железной дороги, движение поездов восстановлено в 06:40. Задержка поездов составила 1 час 35 минут.

Напомним, 17 февраля в 5:35 на железнодорожном переезде в Кукуштане произошло столкновение пассажирского поезда №63 «Новосибирск — Минск» и автомобиля ВАЗ-2115. В машине находились два человека. Информация о них уточняется. В поезде никто не пострадал.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика