Движение поездов после аварии на переезде в Кукуштане восстановлено

Posted 17 февраля 2016, 01:50
Published 17 февраля 2016, 01:50
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
По информации диспетчера Свердловской железной дороги, движение поездов восстановлено в 06:40. Задержка поездов составила 1 час 35 минут.
Напомним, 17 февраля в 5:35 на железнодорожном переезде в Кукуштане произошло столкновение пассажирского поезда №63 «Новосибирск — Минск» и автомобиля ВАЗ-2115. В машине находились два человека. Информация о них уточняется. В поезде никто не пострадал.