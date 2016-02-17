Движение поездов после аварии на переезде в Кукуштане восстановлено

Напомним, 17 февраля в 5:35 на железнодорожном переезде в Кукуштане произошло столкновение пассажирского поезда №63 «Новосибирск — Минск» и автомобиля ВАЗ-2115. В машине находились два человека. Информация о них уточняется. В поезде никто не пострадал.