Праздники – пора зарабатывать, а не тратить: советы от бизнес-леди

Posted 17 февраля 2016, 08:07
Published 17 февраля 2016, 08:07
Modified 2 марта 2023, 16:17
Updated 2 марта 2023, 16:17
23 февраля и 8 Марта не за горами! А значит, снова наступает время подарков. Духи, конфеты, украшения и, конечно, цветы — охапками для любимых женщин. Галстуки, рубашки и бритвенные наборы — нашим защитникам! Кто-то скажет, что эти подарки дарят из года в год. Предприниматели — владельцы профильных магазинов — ответят: ну и замечательно!
Галина Миронова, индивидуальный предприниматель — хозяйка универсального магазина «Для вас». У нее есть постоянный круг покупателей — это жители микрорайона. Галина самостоятельно освоила принципы мерчендайзинга и управляет ассортиментом по всем правилам маркетинга.
«Я всегда меняю ассортимент магазина к тематическим праздникам. В предпраздничные дни количество покупателей увеличивается в разы и можно сделать хорошую выручку. К 23 февраля выкладываем на витринах больше мужской косметики и аксессуаров. К 8 марта на этих полках уже выставлены духи, косметические наборы, бижутерия и сувениры.
Раньше я не задумывалась, что можно снизить расходы на магазин, например, на аренду, электроэнергию, услуги банка. Прибыль есть, есть из чего платить зарплату, и хорошо. Но сейчас — другое время, нужно экономить.
Я уже два года работаю с УБРиР и нашла для себя способы сократить расходы по комиссионке. Делюсь своими секретами:
Распоряжайтесь вашей выручкой с умом вместе с УБРиР — и делайте подарки себе и близким! Тем более, что праздники не за горами!».