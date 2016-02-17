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Posted 17 февраля 2016, 08:07

Published 17 февраля 2016, 08:07

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Праздники – пора зарабатывать, а не тратить: советы от бизнес-леди

17 февраля 2016, 08:07
Галина Миронова самостоятельно освоила принципы мерчендайзинга и управляет ассортиментом по всем правилам маркетинга.

23 февраля и 8 Марта не за горами! А значит, снова наступает время подарков. Духи, конфеты, украшения и, конечно, цветы — охапками для любимых женщин. Галстуки, рубашки и бритвенные наборы — нашим защитникам! Кто-то скажет, что эти подарки дарят из года в год. Предприниматели — владельцы профильных магазинов — ответят: ну и замечательно!

Галина Миронова, индивидуальный предприниматель — хозяйка универсального магазина «Для вас». У нее есть постоянный круг покупателей — это жители микрорайона. Галина самостоятельно освоила принципы мерчендайзинга и управляет ассортиментом по всем правилам маркетинга.

«Я всегда меняю ассортимент магазина к тематическим праздникам. В предпраздничные дни количество покупателей увеличивается в разы и можно сделать хорошую выручку. К 23 февраля выкладываем на витринах больше мужской косметики и аксессуаров. К 8 марта на этих полках уже выставлены духи, косметические наборы, бижутерия и сувениры.

Раньше я не задумывалась, что можно снизить расходы на магазин, например, на аренду, электроэнергию, услуги банка. Прибыль есть, есть из чего платить зарплату, и хорошо. Но сейчас — другое время, нужно экономить.

Я уже два года работаю с УБРиР и нашла для себя способы сократить расходы по комиссионке. Делюсь своими секретами:

  • Экономлю на кассовых операциях. Крупные наличные суммы я вношу и снимаю через кассу. В чем выгода? Это просто: если сумма внесения больше, чем выдача наличных за месяц — комиссию за выдачу банк не берет вообще! Например, если в январе я внесла 150 тыс. рублей, и в январе же сняла 200 тыс. рублей, то заплачу комиссию 1% за выдачу только разницы от суммы (50 тыс. рублей).
  • Экономлю время и бензин: небольшие суммы выручки вношу в ближайшем банкомате. Комиссия — всего 60 руб. в день за услугу, не зависит от количества операций и берется только за те дни, когда я пользуюсь сервисом.
  • Всё больше клиентов расплачиваются картами, я установила терминал от УБРиР. С одной стороны меньше сдаю налички и меньше плачу в кассу, а с другой — чем больше обороты по терминалу, тем меньше комиссия за эквайринг.

Распоряжайтесь вашей выручкой с умом вместе с УБРиР — и делайте подарки себе и близким! Тем более, что праздники не за горами!».

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