Праздники – пора зарабатывать, а не тратить: советы от бизнес-леди

23 февраля и 8 Марта не за горами! А значит, снова наступает время подарков. Духи, конфеты, украшения и, конечно, цветы — охапками для любимых женщин. Галстуки, рубашки и бритвенные наборы — нашим защитникам! Кто-то скажет, что эти подарки дарят из года в год. Предприниматели — владельцы профильных магазинов — ответят: ну и замечательно!