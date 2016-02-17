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Posted 17 февраля 2016, 03:54

Published 17 февраля 2016, 03:54

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Студенты-медики снимали порно с пермскими школьницами

17 февраля 2016, 03:54
О происходящем случайно узнала мама одной из девочек, прочитавшая переписку дочери в социальных сетях.

Пермская полиция задержала выпускников пермской медакадемии по обвинению в половых связях с лицами, не достигшими шестнадцати лет, сообщает «Рифей».

Будучи студентами молодые люди сняли квартиру в центре города, где установили компьютер и любительскую видеоаппаратуру для записи происходящего.

Оперуполномоченные задержали двух человек после обращения в полицию матери одной из потерпевших, прочитавшей переписку дочери в социальных сетях. Из текста стало ясно, что 14-летняя школьница была участницей оргий.

Как рассказал телеканалу заместитель руководителя следственного отдела по Свердловскому району Перми Илья Журавлев, молодые люди из достаточно приличных семей, с хорошим образованием так проводили свой досуг: «Знакомились через известные социальные сети с несовершеннолетними девушками, предлагали вступать в интимную связь путем уговоров, обещаний».

Видеоматериалы приобщены к уголовному делу, в котором пока фигурирует одна потерпевшая, однако на кадрах любительских съемок запечатлены и другие несовершеннолетние девушки. Сейчас молодые люди находятся в СИЗО, где уже дали признательные показания. К делу могут быть причастны и другие молодые люди, считают следователи, расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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