Студенты-медики снимали порно с пермскими школьницами

Видеоматериалы приобщены к уголовному делу, в котором пока фигурирует одна потерпевшая, однако на кадрах любительских съемок запечатлены и другие несовершеннолетние девушки. Сейчас молодые люди находятся в СИЗО, где уже дали признательные показания. К делу могут быть причастны и другие молодые люди, считают следователи, расследование уголовного дела продолжается.