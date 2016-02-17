Ученые: успешность сдачи экзамена зависит от времени его проведения

Во-первых, сдавать экзамены лучше всего в первой половине дня. Успеваемость школьников падает на 0,9% каждый час, начиная с 9:00 часов. Несмотря на это, самое лучшее время для экзамена — десять утра, так как средний бал в это время был наибольший.