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Posted 17 февраля 2016, 05:44

Published 17 февраля 2016, 05:44

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Ученые: успешность сдачи экзамена зависит от времени его проведения

17 февраля 2016, 05:44
Чтобы прийти к такому выводу, социологи в течение трех лет наблюдали, как осуществляется ежегодное школьное тестирование.

Как выяснили ученые журнала PNAS, успешность сдачи экзаменов абитуриентами зависит от времени, когда проходит тестирование.

В течение трех лет специалисты наблюдали, как осуществляется ежегодное школьное тестирование. Аттестация учеников стандартно проходит в компьютерных классах, поэтому время экзамена зависит от того, свободен ли кабинет и расписания учеников.

Социологи в своем эксперименте пытались выяснить, как время суток влияет на успеваемость школьников. После анализа 2 млн работ учащихся, они поняли, что на успешность прохождения теста влияют несколько факторов.

Во-первых, сдавать экзамены лучше всего в первой половине дня. Успеваемость школьников падает на 0,9% каждый час, начиная с 9:00 часов. Несмотря на это, самое лучшее время для экзамена — десять утра, так как средний бал в это время был наибольший.

Второе, что влияет на оценки — это перерыв перед началом тестирования. Специалисты отмечают, что после большой перемены, которая длится примерно 30 минут, студенты показывали лучшие результаты — в среднем тест сдавали на 1,7% успешней.

В результате ученые пришли к логичному выводу — накопившаяся усталость негативно влияет на успешность сдачи экзамена. Также социологи настаивают на том, что длительный учебный день должен быть правильно спланирован с точки зрения количества и продолжительности перерывов, чтобы не нанести урон успеваемости детей.

#Общество
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