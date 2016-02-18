Депутаты заксобрания отклонили проект о продлении программы материнского капитала

Она предложила продлить действие закона до 31 декабря 2016 года, чтобы семьи, где в этом году родился третий и последующий ребёнок, могли рассчитывать на получение регионального маткапитала. Кроме того депутат предлагала расширить варианты его расходования: например, разрешить семьям приобретать на полученные средства сельскохозяйственную технику.