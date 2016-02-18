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Posted 18 февраля 2016, 11:00

Published 18 февраля 2016, 11:00

Modified 2 марта 2023, 16:17

Updated 2 марта 2023, 16:17

Депутаты заксобрания отклонили проект о продлении программы материнского капитала

Депутаты заксобрания отклонили проект о продлении программы материнского капитала

18 февраля 2016, 11:00
Фото: Properm.ru.
Поддержало инициативу 13 парламентариев, 33 воздержались и один высказался против.

Сегодня, 18 февраля, на пленарном заседании депутаты заксобрания отклонили предложение продлить еще на год срок действия закона о выплате регионального материнского капитала.

Инициативу выдвинула зампредседатель комитета по социальной политике, лидер реготделения «Справедливой России» Дарья Эйсфельд.

Она предложила продлить действие закона до 31 декабря 2016 года, чтобы семьи, где в этом году родился третий и последующий ребёнок, могли рассчитывать на получение регионального маткапитала. Кроме того депутат предлагала расширить варианты его расходования: например, разрешить семьям приобретать на полученные средства сельскохозяйственную технику.

При голосовании за предложенный законопроект проголосовало только тринадцать парламентариев, один высказался против, и 33 воздержались.

Закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», на основании которого семьям за рождение третьего и последующих детей полагались выплаты регионального материнского капитала, действовал в Прикамье с 2011 по 2015 годы. В прошлом году сумма таких выплат составила 123,2 тыс. рублей, в этом — 129,4 тыс. рублей.

#Общество#Материнский капитал
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