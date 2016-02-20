«Создает реальную угрозу жизни»: В Перми на два месяца опечатали кафе «Уральские посикунчики»

Posted 20 февраля 2016, 13:59
Published 20 февраля 2016, 13:59
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
Судебные приставы города Перми вновь приостановили деятельность кафе «Уральские посикунчики». На этот раз по решению суда закрыто сразу две точки: на улице Плеханова, 57 и пр-т Парковый, 2 б.
В результате проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора, в кафе «Уральские посикунчики» были обнаружены грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В связи с тем, что дальнейшая деятельность кафе «Уральские посикунчики» создает реальную угрозу жизни и здоровью населения, суд принял решение о приостановлении работы заведений сроком на 60 суток.
В настоящее время помещения кафе вновь опечатаны, в отношении руководителя организации-должника составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП РФ.