«Создает реальную угрозу жизни»: В Перми на два месяца опечатали кафе «Уральские посикунчики»

В результате проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора, в кафе «Уральские посикунчики» были обнаружены грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В связи с тем, что дальнейшая деятельность кафе «Уральские посикунчики» создает реальную угрозу жизни и здоровью населения, суд принял решение о приостановлении работы заведений сроком на 60 суток.