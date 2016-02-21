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Posted 21 февраля 2016, 06:40

Published 21 февраля 2016, 06:40

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

На трассе Пермь-Березники водитель Citroen‎ насмерть сбил пешехода

21 февраля 2016, 06:40
Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Пассажирка иномарки госпитализирована.

Вчера, 20 февраля, около 21:30 на 37 километре автодороги Пермь-Березники водитель автомобиля Citroen‎ не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Пешеход в это время находился на проезжей части и от полученных травм скончался на месте. Пассажирка иномарки госпитализирована.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия
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