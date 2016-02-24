Западно-Уральский банк по итогам 2015 года занял третью позицию среди территориальных банков Сбербанка

Posted 24 февраля 2016, 08:10
Published 24 февраля 2016, 08:10
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
Западно-Уральский банк по итогам 2015 года стал третьим в смотре-конкурсе среди территориальных банков ПАО Сбербанк. Итоги были озвучены на Форуме лидеров группы Сбербанк «Начни с себя», который проходил в Москве с 16 по 20 февраля.
Возглавил тройку лидеров Среднерусский банк. Западно-Сибирский банк по итогам 2015 года стал вторым. Почетное третье место – у Западно-Уральского банка. Награды председателям банков-победителей вручил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, у всех трех банков в 2015 году отмечена хорошая динамика.
«Успехи Сбербанка в 2015 году обеспечили три основных фактора. Первый – банк предлагает удобные и современные банковские услуги в соответствии с потребностями клиентов. Второе – Сбербанк инвестирует большой объем ресурсов в развитие своей технологической платформы, в результате чего повышается скорость и надежность финансовых операций, внедряются инновационные продукты. И наконец, третье – это развитие команды Сбербанка. Созданная в банке система корпоративного обучения помогает нашим сотрудникам успешно отвечать на любые вызовы современного рынка», - подчеркнул председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов.
Западно-Уральский банк в Пермском крае, Удмуртии и Республике Коми продолжает уверенно лидировать в кредитовании населения. Доля банка на этом рынке в конце 2015 года составляла 51,8%, а на рынке жилищных кредитов – 68,9%. В 2015 г. также рос объем привлеченных средств физических лиц. Клиенты Западно-Уральского банка в прошлом году сделали вкладов на сумму более 51 млрд рублей, общий объем привлеченных средств населения достиг 322 млрд рублей. Более 90% всех контактов Сбербанка с клиентами сегодня происходит в каналах дистанционного обслуживания. Это свидетельствует о том, что клиенты предпочитают надежные и удобные сервисы удаленного обслуживания Сбербанка.
Западно-Уральский банк остается надежным партнером крупных, средних и малых предприятий Пермского края, Удмуртии и Республики Коми. В 2015 году выдано кредитов для предприятий на общую сумму более 246 млрд. руб. В последнее время активно развиваются сервисы Сбербанка для бизнеса. Сервисами онлайн резервирования расчетного счета и возможностью вносить через банкоматы денежные средства на расчетный счет в Западно-Уральском банке пользуется более 32 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, в настоящее время дистанционно открывается 100 % новых счетов.