Западно-Уральский банк по итогам 2015 года занял третью позицию среди территориальных банков Сбербанка

Западно-Уральский банк в Пермском крае, Удмуртии и Республике Коми продолжает уверенно лидировать в кредитовании населения. Доля банка на этом рынке в конце 2015 года составляла 51,8%, а на рынке жилищных кредитов – 68,9%. В 2015 г. также рос объем привлеченных средств физических лиц. Клиенты Западно-Уральского банка в прошлом году сделали вкладов на сумму более 51 млрд рублей, общий объем привлеченных средств населения достиг 322 млрд рублей. Более 90% всех контактов Сбербанка с клиентами сегодня происходит в каналах дистанционного обслуживания. Это свидетельствует о том, что клиенты предпочитают надежные и удобные сервисы удаленного обслуживания Сбербанка.