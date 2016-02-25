Депутаты одобрили смену зонирования в Камской долине и площадки «Мориона»

Депутаты пермской городской думы одобрили смену зонирования площадки «Мориона» и участка под ритейл-парк в Камской долине. Как пишет «КоммерсантЪ», участок на Спешилова, 94 в Камской долине занимает более 26 га и находится в аренде у ООО «Лэнд» (входит в холдинг «ЭКС»). Сейчас она относится к зоне центра обслуживания рекреационных территорий, девелопер предлагает перевести ее в зону оптовой торговли, открытых рынков.