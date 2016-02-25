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Posted 25 февраля 2016, 04:45

Published 25 февраля 2016, 04:45

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

Депутаты одобрили смену зонирования в Камской долине и площадки «Мориона»

Депутаты одобрили смену зонирования в Камской долине и площадки «Мориона»

25 февраля 2016, 04:45
Фото: Properm.ru.
На Спешилова планируется разместить ритейл-парк, а вместо производственных помещений на шоссе Космонавтов - жилые дома.

Депутаты пермской городской думы одобрили смену зонирования площадки «Мориона» и участка под ритейл-парк в Камской долине. Как пишет «КоммерсантЪ», участок на Спешилова, 94 в Камской долине занимает более 26 га и находится в аренде у ООО «Лэнд» (входит в холдинг «ЭКС»). Сейчас она относится к зоне центра обслуживания рекреационных территорий, девелопер предлагает перевести ее в зону оптовой торговли, открытых рынков.

Планируется, что на этом месте будет построен ритейл-парк площадью 65 тыс. кв. м. Отдельными объектами могут стать гипермаркеты спортивных товаров Decathlon и «Спортмастер», гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff, сеть магазинов для дома и дачи Leroy Merlin, а также ресторан быстрого питания McDonald’s и фабрика-кухня «Киты еды». В качестве продуктового гипермаркета компания рассматривает METRO Cash&Carry и «Семья».

Территорию под бизнес-парком и заводом «Морион» на шоссе Космонавтов, 111 планируется использовать для жилой застройки. Девелопер проекта — PAN City Group. Смена зонирования одобрена депутатами по обеим площадкам.

#Недвижимость
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