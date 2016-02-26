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Posted 26 февраля 2016, 10:40

Published 26 февраля 2016, 10:40

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Сбербанк запустил новый сервис «Автоперевод»

Сбербанк запустил новый сервис «Автоперевод»

26 февраля 2016, 10:40
Фото: Properm.ru.
Подключить сервис можно в интернет-банке Сбербанк Онлайн в разделе «Мои автоплатежи».

Сбербанк запустил новый сервис «Автоперевод», который позволяет клиентам сделать регулярные переводы с карты на карту Сбербанка автоматическими. Услугу можно подключить как для переводов на свою карту, так и на карту другого клиента Сбербанка.

«Наши клиенты активно переводят деньги с карты на карту: помогают родителям, поддерживают детей, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, собирают ежемесячно деньги, например, в фонд класса в школе, распределяют финансы внутри семьи. Новая услуга «Автоперевод» помогает клиентам, которые делают такие переводы регулярно, сберечь свое время», — прокомментировал заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка Григорий Капелюшник.

Услуга предоставляется бесплатно. Переводы осуществляются мгновенно. Подключить сервис можно в интернет-банке Сбербанк Онлайн в разделе «Мои автоплатежи». У клиента есть возможность настроить услугу в соответствии со своими потребностями: указать, какую сумму и с какой регулярностью он будет переводить. Накануне перевода Сбербанк напомнит клиенту о предстоящей операции по СМС. При необходимости перевод можно отменить, отправив код отмены в ответном СМС. Вся история операций в рамках услуги доступна в личном кабинете в Сбербанк Онлайн.

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