Сбербанк запустил новый сервис «Автоперевод»

Услуга предоставляется бесплатно. Переводы осуществляются мгновенно. Подключить сервис можно в интернет-банке Сбербанк Онлайн в разделе «Мои автоплатежи». У клиента есть возможность настроить услугу в соответствии со своими потребностями: указать, какую сумму и с какой регулярностью он будет переводить. Накануне перевода Сбербанк напомнит клиенту о предстоящей операции по СМС. При необходимости перевод можно отменить, отправив код отмены в ответном СМС. Вся история операций в рамках услуги доступна в личном кабинете в Сбербанк Онлайн.