Posted 26 февраля 2016, 10:40
Published 26 февраля 2016, 10:40
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сбербанк запустил новый сервис «Автоперевод», который позволяет клиентам сделать регулярные переводы с карты на карту Сбербанка автоматическими. Услугу можно подключить как для переводов на свою карту, так и на карту другого клиента Сбербанка.
«Наши клиенты активно переводят деньги с карты на карту: помогают родителям, поддерживают детей, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях, собирают ежемесячно деньги, например, в фонд класса в школе, распределяют финансы внутри семьи. Новая услуга «Автоперевод» помогает клиентам, которые делают такие переводы регулярно, сберечь свое время», — прокомментировал заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка Григорий Капелюшник.
Услуга предоставляется бесплатно. Переводы осуществляются мгновенно. Подключить сервис можно в интернет-банке Сбербанк Онлайн в разделе «Мои автоплатежи». У клиента есть возможность настроить услугу в соответствии со своими потребностями: указать, какую сумму и с какой регулярностью он будет переводить. Накануне перевода Сбербанк напомнит клиенту о предстоящей операции по СМС. При необходимости перевод можно отменить, отправив код отмены в ответном СМС. Вся история операций в рамках услуги доступна в личном кабинете в Сбербанк Онлайн.