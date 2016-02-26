В одной из пермских квартир загорелась стиральная машина

Posted 26 февраля 2016, 03:56
Published 26 февраля 2016, 03:56
Modified 2 марта 2023, 16:16
Updated 2 марта 2023, 16:16
24 февраля на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании стиральной машины в квартире на ул. Тбилисской.
Пожарные потушили возгорание за четыре минуты. Также выяснилось, что электроприбор оставил без присмотра хозяин квартиры и ушел в магазин. Сосед мужчины увидел дым, идущий из-под двери квартиры, сразу отключил электричество и вызвал спасателей.
Вернувшийся хозяин квартиры обнаружил, что сгорела стиральная машина, ванная комната повреждена огнем, а квартира закоптилась дымом. Благодаря действиям сотрудников МЧС удалось избежать крупного пожара.