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Posted 26 февраля 2016, 03:56

Published 26 февраля 2016, 03:56

Modified 2 марта 2023, 16:16

Updated 2 марта 2023, 16:16

В одной из пермских квартир загорелась стиральная машина

В одной из пермских квартир загорелась стиральная машина

26 февраля 2016, 03:56
Фото: Properm.ru.
Пожар обнаружил сосед потерпевшего.

24 февраля на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании стиральной машины в квартире на ул. Тбилисской.

Пожарные потушили возгорание за четыре минуты. Также выяснилось, что электроприбор оставил без присмотра хозяин квартиры и ушел в магазин. Сосед мужчины увидел дым, идущий из-под двери квартиры, сразу отключил электричество и вызвал спасателей.

Вернувшийся хозяин квартиры обнаружил, что сгорела стиральная машина, ванная комната повреждена огнем, а квартира закоптилась дымом. Благодаря действиям сотрудников МЧС удалось избежать крупного пожара.

#Происшествия
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