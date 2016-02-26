В одной из пермских квартир загорелась стиральная машина

Пожарные потушили возгорание за четыре минуты. Также выяснилось, что электроприбор оставил без присмотра хозяин квартиры и ушел в магазин. Сосед мужчины увидел дым, идущий из-под двери квартиры, сразу отключил электричество и вызвал спасателей.