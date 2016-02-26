В Перми студентов политеха оштрафовали за взяточничество

Posted 26 февраля 2016, 13:58
Published 26 февраля 2016, 13:58
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Дзержинский районный суд рассмотрел три уголовных дела в отношении студентов заочного отделения пермского политеха. Они признаны виновными во взяточничестве.
По сообщению прокуратуры, установлено, что студенты во время летней сессии в 2014 году не смогли самостоятельно сдать итоговый экзамен, лабораторные работы и курсовой проект по одной из дисциплин. В связи с этим они обратились к посреднику для решения вопроса о даче взятки преподавателю данного предмета — доценту кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» за выставление положительных оценок без проверки знаний.
Получив согласие, студенты передали соответствующие документы и 21 тыс. рублей, а через несколько дней получили обратно свои зачетные книжки, в которых стояли отметки о сдаче практических работ и оценки по предмету.
Суд приговорил к штрафам размере 30 тыс., 40 тыс. и 80 тыс. рублей.