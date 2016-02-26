В Перми студентов политеха оштрафовали за взяточничество

По сообщению прокуратуры, установлено, что студенты во время летней сессии в 2014 году не смогли самостоятельно сдать итоговый экзамен, лабораторные работы и курсовой проект по одной из дисциплин. В связи с этим они обратились к посреднику для решения вопроса о даче взятки преподавателю данного предмета — доценту кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» за выставление положительных оценок без проверки знаний.