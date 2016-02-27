«Камера, мотор!»: кандидатов в депутаты обязали выступать на теледебатах перед выборами

Posted 27 февраля 2016, 14:30
Published 27 февраля 2016, 14:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 26 февраля, депутаты Госдумы России в третьем чтении приняли закон, обязывающий кандидатов участвовать в предвыборных теледебатах.
Автором законопроекта выступил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. С его предложениями согласились 440 депутатов, сообщает РБК.
Основная причина введения закона — повышение информированности избирателей. Данные поправки в федеральные законы теперь определяют обязательное участие избирательных объединений либо зарегистрированных кандидатов в совместных теледебатах на государственных или муниципальных каналах.