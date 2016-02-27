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Posted 27 февраля 2016, 14:30

Published 27 февраля 2016, 14:30

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«Камера, мотор!»: кандидатов в депутаты обязали выступать на теледебатах перед выборами

«Камера, мотор!»: кандидатов в депутаты обязали выступать на теледебатах перед выборами

27 февраля 2016, 14:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
С новым законом согласились 440 парламентариев.

Вчера, 26 февраля, депутаты Госдумы России в третьем чтении приняли закон, обязывающий кандидатов участвовать в предвыборных теледебатах.

Автором законопроекта выступил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. С его предложениями согласились 440 депутатов, сообщает РБК.

Основная причина введения закона — повышение информированности избирателей. Данные поправки в федеральные законы теперь определяют обязательное участие избирательных объединений либо зарегистрированных кандидатов в совместных теледебатах на государственных или муниципальных каналах.

#Политика#Выборы#Госдума
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