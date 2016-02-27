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Posted 27 февраля 2016, 09:01

Published 27 февраля 2016, 09:01

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«Петарду в унитаз»: в пермскую школу №10 вызвали спасателей

«Петарду в унитаз»: в пермскую школу №10 вызвали спасателей

27 февраля 2016, 09:01
Фото: Properm.ru.
Сейчас ситуация под контролем сотрудников МЧС.

Сегодня, 27 февраля, в соцсетях появилось сообщение о том, что в Перми в школу №10 вызвали пожарных, приехала «скорая помощь».

Среди предполагаемых версий у пользователей интернета прозвучали: «В мужской туалет кто-то петарду забросил, вот и началась шумиха», «туалет на 4 этаже горел», «проводятся учения».

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина пояснила корреспонденту Properm.ru, что в школу действительно вызывали спасателей, но виной этому было короткое замыкание проводки без последующего возгорания.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия по установлению причин инцидента.

Фото: podslushanoperm
#Происшествия#Мчс#Короткое замыкание
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