«Петарду в унитаз»: в пермскую школу №10 вызвали спасателей

Posted 27 февраля 2016, 09:01
Published 27 февраля 2016, 09:01
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 27 февраля, в соцсетях появилось сообщение о том, что в Перми в школу №10 вызвали пожарных, приехала «скорая помощь».
Среди предполагаемых версий у пользователей интернета прозвучали: «В мужской туалет кто-то петарду забросил, вот и началась шумиха», «туалет на 4 этаже горел», «проводятся учения».
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина пояснила корреспонденту Properm.ru, что в школу действительно вызывали спасателей, но виной этому было короткое замыкание проводки без последующего возгорания.
Сейчас проводятся необходимые мероприятия по установлению причин инцидента.
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Фото: podslushanoperm