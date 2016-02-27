В Перми экс-сотруднику угрозыска дали пожизненный срок за убийство восьми человек

Благодаря опыту работы в полиции, мужчина умело заметал следы на местах преступлений. Первой жертвой Исупова в феврале 2000 года стал водитель. Через три дня была убита семейная пара. К ним в квартиру убийца подкинул документы ранее убитого мужчины и украл драгоценности. В июне они вместе со знакомым совершили налет на дом одного из чайковских предпринимателей. В тот раз они убили хозяина дома, его жену и 9-летнюю дочь. После были совершены еще два убийства.