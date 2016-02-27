В Перми экс-сотруднику угрозыска дали пожизненный срок за убийство восьми человек

Posted 27 февраля 2016, 06:10
Published 27 февраля 2016, 06:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми завершилось расследование уголовного дела против 51-летнего экс-сотрудника угрозыска Чайковской полиции Виталия Исупова, на счету которого восемь убийств. Они были совершены в 2000–2001 годах в Прикамье и Удмуртии.
Благодаря опыту работы в полиции, мужчина умело заметал следы на местах преступлений. Первой жертвой Исупова в феврале 2000 года стал водитель. Через три дня была убита семейная пара. К ним в квартиру убийца подкинул документы ранее убитого мужчины и украл драгоценности. В июне они вместе со знакомым совершили налет на дом одного из чайковских предпринимателей. В тот раз они убили хозяина дома, его жену и 9-летнюю дочь. После были совершены еще два убийства.
Раскрыть убийства помог подельник Виталия Исупова, который сейчас уже отбывает наказание в виде 24 лет колонии строгого режима, сообщает «КП-Пермь». Он показал все места преступлений и схроны с оружием.
26 февраля Пермский краевой суд приговорил серийного убийцу, который к тому моменту уже перенес два инсульта сидя в тюрьме, к пожизненному заключению в колонии строгого режима. За решеткой он провел уже 10 лет. С приговором Виталий Исупов не согласен и собирается обжаловать его в Верховном суде.