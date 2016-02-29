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Posted 29 февраля 2016, 16:00

Published 29 февраля 2016, 16:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«Это рекорд!»: житель Новосибирска выиграл в «Гослото» 358 млн рублей

«Это рекорд!»: житель Новосибирска выиграл в «Гослото» 358 млн рублей

29 февраля 2016, 16:00
Фото: Properm.ru.
Мужчина пока что не обратился за выигрышем.

В минувшие выходные житель Новосибирска стал обладателем рекордного для России приза в «Гослото» — 358 млн рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на организаторов торгового дома «Столото».

Они отмечают, что счастливая ставка, которую житель Новосибирска сделал в одном из лотерейных киосков города, стоила 1800 рублей. «Известно, что победитель принял участие в трех тиражах. Его счастливая ставка, которую он сделал в одном из лотерейных киосков города, стоила 1800 рублей. Числовая комбинация, принесшая победу: 11, 13, 45, 42, 1, 7», — говорится в сообщении организаторов.

Сам победитель еще не обращался за выигрышем. Каким образом он выбирал числа и на что потратит деньги, станет известно позже. Предыдущим рекордсменом, был житель Нижнего Новгорода, выигрыш которого 9 августа 2014 года в ходе 915-го тиража составил 202,4 млн рублей.

#Общество#Лотерея
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