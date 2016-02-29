«Это рекорд!»: житель Новосибирска выиграл в «Гослото» 358 млн рублей

Сам победитель еще не обращался за выигрышем. Каким образом он выбирал числа и на что потратит деньги, станет известно позже. Предыдущим рекордсменом, был житель Нижнего Новгорода, выигрыш которого 9 августа 2014 года в ходе 915-го тиража составил 202,4 млн рублей.