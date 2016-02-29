«Это рекорд!»: житель Новосибирска выиграл в «Гослото» 358 млн рублей

Posted 29 февраля 2016, 16:00
Published 29 февраля 2016, 16:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В минувшие выходные житель Новосибирска стал обладателем рекордного для России приза в «Гослото» — 358 млн рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на организаторов торгового дома «Столото».
Они отмечают, что счастливая ставка, которую житель Новосибирска сделал в одном из лотерейных киосков города, стоила 1800 рублей. «Известно, что победитель принял участие в трех тиражах. Его счастливая ставка, которую он сделал в одном из лотерейных киосков города, стоила 1800 рублей. Числовая комбинация, принесшая победу: 11, 13, 45, 42, 1, 7», — говорится в сообщении организаторов.
Сам победитель еще не обращался за выигрышем. Каким образом он выбирал числа и на что потратит деньги, станет известно позже. Предыдущим рекордсменом, был житель Нижнего Новгорода, выигрыш которого 9 августа 2014 года в ходе 915-го тиража составил 202,4 млн рублей.