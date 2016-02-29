Город разбитых дорог. Мнение пермяка: «Кто сделал из Перми бомжа?»

Posted 29 февраля 2016, 09:00
Published 29 февраля 2016, 09:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
— Знаю-знаю, тут мне сразу посоветуют посмотреть на дороги в других городах. Мол «у нас еще ничего, а вот у ни-и-и-х…». А я смотрел. Два года назад мы всем семейством отправились на автомобиле из Перми на Таманский полуостров. И в то время я мог сказать, что в сравнении с Самарой, Саратовом и местами Уфой — у нас идеальные дороги. Да, тогда мы проигрывали тысячу очков Казани и Кубани, где даже между двумя хуторами качество дорог выше всяких похвал. А вот в город-герой Волгоград был похож дорогами на наш Чусовой. Чусовой долгое время был для меня эталоном того, какими дороги быть не должны. Но то было два года назад. Весной 2016 года Пермь, краевая столица всего, город-миллионник с легкостью отобрал у Чусового лавры, которые я мысленно вручал этому райцентру.
И ладно бы я лукавил хоть малость или был голословен. Буду как тот чукча из народного фольклора — что вижу, то пою.
Мой ежедневный и обязательный маршрут: Вышка-1 — Висим — Ушинского — УДС «Молот». Не так уж далеко, да? На дорогу уходит от 20 минут, до 1 часа и более. Сначала ул. Мостовая — подрядчик за этой горкой следит, никаких вопросов. Затем — выезд на площадь Восстания. О! Тут начинаются веселейшие мучения — строительство надземного перехода так изуродовало дорогу, что быстрее 10 км/ч там ехать невозможно, как бы не регулировали режим работы светофоров. Но речь не об этом. Перебравшись через строительный участок никчемного перехода будьте осторожны — на кольце асфальт тоже растаял. Поворачиваем на Висим и крадемся по ул. Восстания. Ее недавно починили, так что не разгоняйтесь, ремонт тут давно растаял.
Уф-ф-ф, проехали Восстания так, будто приняли в нем участие. Но радоваться просторам рано — впереди улица Грибоедова. Мы как-то с друзьями похоронили эту улицу, гробик в дорожной ямке закопали, и даже оплакали ее, как полагается. Может, именно этим мы тогда, 4 года назад, растрогали городских чиновников, но улицу подлатали. Подлатали и забыли.
Вы когда-нибудь видели, какая из «Матиза» получается подводная лодка? Не видели? Возьмите знакомого водителя на этой машинке и отправьте его в плавание по улице Грибоедова — в одном из подводных котлованов «Матизик» затонет и будет немного напоминать субмарину. Я, конечно, ерничаю и преувеличиваю, но самую малость — не зная фарватера на эту улицу можно заезжать только на внедорожнике с хорошим клиренсом.
А вот далее будет первый «глоток свободы». Если вы смогли без потерь выбраться с Грибоедова и повернули в сторону микрорайона Садовый, то можете расслабиться — вас ждут несколько сот метров ровной дороги, без ям и с небольшой колейностью — пока двигаетесь по «проколу Чиркунов-штрассе». Но мне надо свернуть на ул. Пушкарскую.
Предполагаю, что ночами по ней ездят танки, и эти танки стреляют по дороге. От Старцева до Уинской, каждую ночь проходит танковый бой, а утром на поле боя выезжают автомобили — так больная фантазия воспринимает улицу Пушкарскую, с которой я ухожу на Ушинского.
Знаменитый русский педагог сменил бы фамилию, узнав какое уродство назвали в его честь. Кстати, Ушинского тоже ремонтировали не так давно — и асфальтировали, и зимой кирпичи в ямы подкладывали, кое-где щебнем подсыпали. Именно в таком порядке: асфальтировали, подкладывали, подсыпали.
Пробравшись межквартальными проездами до детского сада — это отдельная эпопея! — выбираюсь на Бульвар Гагарина. Популярный в интернете мем-демотиватор «Юра, мы всё потеряли!» я вспоминаю, когда наш минивэн начинает выходить на глиссаду от Студенческой до пл. Дружбы. Ливневка-то не спасает, хоть и почищена недавно. Почему не справляется ливневка? Так снег же, его вывозить надо, а денег нет. На фестиваль метания навоза — есть, на молодежные советы и парламенты — есть, даже на надземный переход, по которому никто ходить не будет — есть. А чтоб привести город в порядок — нет.
Едем дальше? Площадь Дружбы — нормально, если не заезжать за издательство «Звезда» и не пытаться с Б.Гагарина уехать к зданию, в котором находится районная контора ПФР. Если повезете в пенсионный фонд своих родителей-бабушек, то не на «Матизике»… Ну, вы поняли.
Лучше уж по ул. Крупской — она ровная, но короткая. Впечатления от неё портится на ул. Лебедева. Ее тоже чинили по городским меркам не так давно. «Руки бы оборвать таким чинильщикам», говаривала моя мама, глядя, как мы с сестрой однажды починили парник, закрасив стекло краской. Вот и на Лебедева я мамины слова вспоминаю. Рытвина на рытвине, колея, выпуклые и «впуклые» крышки колодцев.
Все, добрался. Хотя вечером — маршрут обратно, а там «умирающие» Уральская и Свердлова, вечно разбитая и жутко грязная «1905 года» и снова площадь Восстания. Мрак….
И это ежедневный минимум, который регулярно расширяется до поездок в район ул. Бушмакина, Кондратово, проспекта Парковый и так далее.
Нет, я все прекрасно понимаю: если делать дороги качественно и из современных материалов, то без барышей останется армия дорожных подрядчиков и всех, кто имеет отношение к нарезке «дорожного бюджета». Понимаю я и то, что без этих подрядов еще большая армия гастарбайтеров окажется без работы (никогда не понимал, где в бывших союзных республиках готовят столько специалистов по дорожному строительству?). Если углубиться в фантазию-конспирологию, то можно прийти к выводу: не нужна в городе ливневка — без нее дороги быстрее разрушаются. Не нужны в дорожном строительстве и современные материалы, применение которых сделает дорогу прочной и устойчивой к климату. Всем нужно только одно — бабло.
Ах, да! У нас же гарантийный срок есть у дорог! Про этот аргумент я едва не забыл. Срок-то есть. Но на одном участке компании-гаранта давно нет; второй подрядчик не особо торопится чинить — погода не позволяет; третий кладет кирпич в ямы, а асфальт на снег — фото- и видеосвидетельств в Сети много.
Есть еще «очередь» на ремонт. Она длинная. И не все улицы в нее попадают.
В итоге мы имеем то, что имеем — любимый город, который стал похож на бомжа. Еще у нас есть сонм сидящих в здании на ул. Ленина начальников-чиновников, которые пешком ходят только на тренажерной беговой дорожке, а она всегда ровная. Среди них есть у нас и главный городской завхоз, он же сити-менеджер, он же глава администрации г-н Самойлов, который публично лишил премии себя и своих подчиненных, а значит «наказал и держит руку на пульсе».
Дмитрий Иванович, а может прокатить вас по рабочей Мотовилихе, Крохалям, Левшино и так далее, чтоб вы лично убедились — руки на пульсе недостаточно?
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru