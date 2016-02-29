Город разбитых дорог. Мнение пермяка: «Кто сделал из Перми бомжа?»

— Знаю-знаю, тут мне сразу посоветуют посмотреть на дороги в других городах. Мол «у нас еще ничего, а вот у ни-и-и-х…». А я смотрел. Два года назад мы всем семейством отправились на автомобиле из Перми на Таманский полуостров. И в то время я мог сказать, что в сравнении с Самарой, Саратовом и местами Уфой — у нас идеальные дороги. Да, тогда мы проигрывали тысячу очков Казани и Кубани, где даже между двумя хуторами качество дорог выше всяких похвал. А вот в город-герой Волгоград был похож дорогами на наш Чусовой. Чусовой долгое время был для меня эталоном того, какими дороги быть не должны. Но то было два года назад. Весной 2016 года Пермь, краевая столица всего, город-миллионник с легкостью отобрал у Чусового лавры, которые я мысленно вручал этому райцентру.