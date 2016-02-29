Пермская полиция возбудила уголовное дело по факту смерти зампреда Заксобрания Сергея Митрофанова

Posted 29 февраля 2016, 06:30
Published 29 февраля 2016, 06:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сотрудники пермской полиции возбудили уголовное дело по факту смерти заместителя председателя Заксобрания Пермского края, лидера фракции ЛДПР Сергея Митрофанова.
Дело возбуждено по статье - «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека».
Напомним, вчера, 28 февраля в два часа ночи на первом километре дороги Пермь-Жебреи в автомобиле «мерседес» был обнаружен труп мужчины. Судмедэкспертиза показала, что мужчина скончался от травм, характерных для ДТП в случае наезда на пешехода. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
В пресс-службе полиции в разговоре с Properm.ru пояснили, что личность погибшего установлена, однако имя его не разглашается. Информацию о том, продолжается ли сейчас поиск подозреваемых, не предоставили.
Информация о смерти Сергея Митрофанова появилась на странице бывшего генерального директора «Местного времени» Владимира Прохорова.
По версии агентства Ura.ru, депутат гулял с собакой, когда его сбил нетрезвый водитель. После этого виновник ДТП затащил пострадавшего на заднее сиденье своего автомобиля, посадил за руль сторожа коттеджного поселка в Жебреях и попросил отвезти их в больницу. Однако по невыясненным обстоятельствам машина попала в аварию и оказалась в кювете, тогда водитель и сторож бросили авто на дороге. По данным агентства, Митрофанов умер в салоне авто, не дождавшись помощи.
Еще один член партии ЛДПР Андрей Аликин скончался в декабре 2010 года в реанимации после ДТП. По данным «Российской газеты», Митрофанов погиб в том же самом месте, где Андрей Аликин попал в ДТП.