Пермская полиция возбудила уголовное дело по факту смерти зампреда Заксобрания Сергея Митрофанова

По версии агентства Ura.ru, депутат гулял с собакой, когда его сбил нетрезвый водитель. После этого виновник ДТП затащил пострадавшего на заднее сиденье своего автомобиля, посадил за руль сторожа коттеджного поселка в Жебреях и попросил отвезти их в больницу. Однако по невыясненным обстоятельствам машина попала в аварию и оказалась в кювете, тогда водитель и сторож бросили авто на дороге. По данным агентства, Митрофанов умер в салоне авто, не дождавшись помощи.