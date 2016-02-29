СМИ: Задержан предполагаемый виновник гибели Сергея Митрофанова

Posted 29 февраля 2016, 06:50
Published 29 февраля 2016, 06:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 29 февраля, полицейские установили и доставили на допрос предполагаемого виновника смертельного ДТП — бизнесмена Алексея Бусарова, сообщает «Ъ». Пресс-служба полиции информацию пока не подтвердила, уточнив, что такие данные пока не поступали.
Алексей Бусаров является руководителем и владельцем компании по поставке зерна и муки «Облпрод».
Напомним, сегодня также стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, из-за которого погиб вице-спикер краевого заксобрания, лидер фракции ЛДПР Сергей Митрофанов.
Тело погибшего было обнаружено вчера ночью, 28 февраля, в машине на первом километре дороги Пермь-Жебреи. По результатам судебно-медицинской экспертизы, политика сбила машина.
По версии агентства Ura.ru, депутат гулял с собакой, когда его сбил нетрезвый водитель. После этого виновник ДТП затащил пострадавшего на заднее сиденье своего автомобиля, посадил за руль сторожа коттеджного поселка в Жебреях и попросил отвезти их в больницу. Однако по невыясненным обстоятельствам машина попала в аварию и оказалась в кювете, тогда водитель и сторож бросили авто на дороге. По данным агентства, Митрофанов умер в салоне авто, не дождавшись помощи.