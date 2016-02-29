properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 февраля 2016, 06:50

Published 29 февраля 2016, 06:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

СМИ: Задержан предполагаемый виновник гибели Сергея Митрофанова

СМИ: Задержан предполагаемый виновник гибели Сергея Митрофанова

29 февраля 2016, 06:50
Фото: Properm.ru.
Пресс-служба полиции информацию пока не подтвердила.

Сегодня, 29 февраля, полицейские установили и доставили на допрос предполагаемого виновника смертельного ДТП — бизнесмена Алексея Бусарова, сообщает «Ъ». Пресс-служба полиции информацию пока не подтвердила, уточнив, что такие данные пока не поступали.

Алексей Бусаров является руководителем и владельцем компании по поставке зерна и муки «Облпрод».

Напомним, сегодня также стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, из-за которого погиб вице-спикер краевого заксобрания, лидер фракции ЛДПР Сергей Митрофанов.

Тело погибшего было обнаружено вчера ночью, 28 февраля, в машине на первом километре дороги Пермь-Жебреи. По результатам судебно-медицинской экспертизы, политика сбила машина.

По версии агентства Ura.ru, депутат гулял с собакой, когда его сбил нетрезвый водитель. После этого виновник ДТП затащил пострадавшего на заднее сиденье своего автомобиля, посадил за руль сторожа коттеджного поселка в Жебреях и попросил отвезти их в больницу. Однако по невыясненным обстоятельствам машина попала в аварию и оказалась в кювете, тогда водитель и сторож бросили авто на дороге. По данным агентства, Митрофанов умер в салоне авто, не дождавшись помощи.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика