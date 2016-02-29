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Posted 29 февраля 2016, 07:55

Published 29 февраля 2016, 07:55

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми директор юридической фирмы за неуплату долга может сесть в тюрьму

В Перми директор юридической фирмы за неуплату долга может сесть в тюрьму

29 февраля 2016, 07:55
Фото: Properm.ru.
Женщина задолжала физическому лицу 11,5 млн рублей.

В Перми против директора одной из юридических фирм возбуждено уголовное дело по причине неоднократного неисполнения приговора суда.

Как сообщают судебные приставы, женщина задолжала 11,5 млн рублей в пользу физического лица. В ходе разбирательств было установлено, что она является директором и бухгалтером в одной из пермских юридических организаций. Пристав вручил ей постановление о списании 50% зарплаты должницы в пользу погашения долга. Но должница не захотела сама себя лишать денег и дважды проигнорировала требования суда.

В настоящее время дознавателем Службы возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, проводится доследственная проверка. Это статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на два года.

#Происшествия#Фссп
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