В Перми директор юридической фирмы за неуплату долга может сесть в тюрьму

Posted 29 февраля 2016, 07:55
Published 29 февраля 2016, 07:55
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми против директора одной из юридических фирм возбуждено уголовное дело по причине неоднократного неисполнения приговора суда.
Как сообщают судебные приставы, женщина задолжала 11,5 млн рублей в пользу физического лица. В ходе разбирательств было установлено, что она является директором и бухгалтером в одной из пермских юридических организаций. Пристав вручил ей постановление о списании 50% зарплаты должницы в пользу погашения долга. Но должница не захотела сама себя лишать денег и дважды проигнорировала требования суда.
В настоящее время дознавателем Службы возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, проводится доследственная проверка. Это статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на два года.