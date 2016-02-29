В Перми директор юридической фирмы за неуплату долга может сесть в тюрьму

Как сообщают судебные приставы, женщина задолжала 11,5 млн рублей в пользу физического лица. В ходе разбирательств было установлено, что она является директором и бухгалтером в одной из пермских юридических организаций. Пристав вручил ей постановление о списании 50% зарплаты должницы в пользу погашения долга. Но должница не захотела сама себя лишать денег и дважды проигнорировала требования суда.