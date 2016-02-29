В Перми пьяная женщина вызвала полицию, а после побила и обматерила стража порядка

Установлено, что 10 декабря 2015 года, пьяная женщина вызвала полицию, сообщив, что ее ограбили. По прибытии правоохранителей, она стала вести себя агрессивно, мешала работе полицейских после чего была доставлена в ближайшую дежурную часть. Там она укусила за палец дежурного и ударила его кулаком в лицо. Кроме того нападавшая постоянно его оскорбляла.