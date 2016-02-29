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Posted 29 февраля 2016, 12:36

Published 29 февраля 2016, 12:36

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми пьяная женщина вызвала полицию, а после побила и обматерила стража порядка

В Перми пьяная женщина вызвала полицию, а после побила и обматерила стража порядка

29 февраля 2016, 12:36
Фото: Properm.ru.
Сейчас уголовное дело начнет рассматривать суд.

В Перми перед судом предстанет 31-летняя местная жительница. Ее обвиняют в применении насилия и оскорблениях в отношении полицейского.

Установлено, что 10 декабря 2015 года, пьяная женщина вызвала полицию, сообщив, что ее ограбили. По прибытии правоохранителей, она стала вести себя агрессивно, мешала работе полицейских после чего была доставлена в ближайшую дежурную часть. Там она укусила за палец дежурного и ударила его кулаком в лицо. Кроме того нападавшая постоянно его оскорбляла.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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