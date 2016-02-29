В Перми уничтожили почти четыре тонны «запрещенных» польских яблок

Всего было изъято 290 коробок с «санкционкой» общим весом 3770 кг. «На коробках была маркировка, то есть все коробки были оклеены маркировкой, где было написано, что происхождение товара - Польша», — сообщили в пресс-службе пермской таможни. Позже их уничтожили с помощью бульдозера на одном из полигонов бытовых отходов.