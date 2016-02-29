В Перми уничтожили почти четыре тонны «запрещенных» польских яблок

Posted 29 февраля 2016, 06:58
Published 29 февраля 2016, 06:58
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми уничтожили почти четыре тонны «санкционных» яблок из Польши. Запрещенные фрукты нашли на одном из овощных складов в районе площади Восстания. Как сообщает «Рифей-Пермь», никаких сопроводительных и фитосанитарных документов на товар не было. Хозяин склада заявил, что вообще впервые видит эти яблоки.
Всего было изъято 290 коробок с «санкционкой» общим весом 3770 кг. «На коробках была маркировка, то есть все коробки были оклеены маркировкой, где было написано, что происхождение товара - Польша», — сообщили в пресс-службе пермской таможни. Позже их уничтожили с помощью бульдозера на одном из полигонов бытовых отходов.
Всего с декабря 2014 года пермская таможня провела 73 подобных рейда и выявила порядка 13 тонн запрещенных продуктов.