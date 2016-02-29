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Posted 29 февраля 2016, 06:02

Published 29 февраля 2016, 06:02

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Прикамье частично сошел с рельсов электропоезд

В Прикамье частично сошел с рельсов электропоезд

29 февраля 2016, 06:02
Фото: Properm.ru.
Инцидент произошел 28 февраля в Горнозаводском районе. Движение транспорта восстановлено.

28 февраля в Горнозаводском районе на железнодорожном перегоне между станциями Теплая гора и Усть–Тискос Свердловской железной дороги произошел сход одной тележки головного вагона электропоезда.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате произошедшего никто не пострадал. Во время аварийно-восстановительных работ электропоезд подняли на рельсы. Движение транспорта было полностью восстановлено к девяти часам вечера.

#Происшествия
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