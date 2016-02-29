В Прикамье частично сошел с рельсов электропоезд

Posted 29 февраля 2016, 06:02
Published 29 февраля 2016, 06:02
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
28 февраля в Горнозаводском районе на железнодорожном перегоне между станциями Теплая гора и Усть–Тискос Свердловской железной дороги произошел сход одной тележки головного вагона электропоезда.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате произошедшего никто не пострадал. Во время аварийно-восстановительных работ электропоезд подняли на рельсы. Движение транспорта было полностью восстановлено к девяти часам вечера.