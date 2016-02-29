В Прикамье глава поселения попытался скрыть от налогов больше миллиона рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чиновник указал неполные и недостоверные сведения в декларациях за 2013–2014 годы: «В этих документах он не указал сведения о доходах от реализации имущества на сумму более 830 тыс. рублей, а в отдельных пунктах занизил их сумму на 230 тыс. рублей. Он также не указал имеющиеся на счетах в различных банках более 500 тыс. рублей. Кроме того, в отношении своих двоих несовершеннолетних детей глава поселения вообще не представил декларации».