В Прикамье глава поселения попытался скрыть от налогов больше миллиона рублей

Posted 29 февраля 2016, 12:20
Published 29 февраля 2016, 12:20
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Главу поселения в Ильинском районе Прикамья отправили в отставку после прокурорской проверки, выявившей факт предоставления главой недостоверных сведений при составлении деклараций о доходах.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чиновник указал неполные и недостоверные сведения в декларациях за 2013–2014 годы: «В этих документах он не указал сведения о доходах от реализации имущества на сумму более 830 тыс. рублей, а в отдельных пунктах занизил их сумму на 230 тыс. рублей. Он также не указал имеющиеся на счетах в различных банках более 500 тыс. рублей. Кроме того, в отношении своих двоих несовершеннолетних детей глава поселения вообще не представил декларации».
Недостоверность сведений была подтверждена данными налоговой инспекции, единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органов ГИБДД. Основываясь на этой информации, инициативная группа депутатов Посерского сельского поселения обратилась к губернатору Прикамья с просьбой удалить их главу в отставку.
Мужчина попытался обжаловать их действия через суд, но решение было признано законным и обоснованным.