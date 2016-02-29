За выходные в Прикамье задержаны 192 пьяных водителя

За минувшие выходные в Прикамье 192 водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские задержали 74 автолюбителя без водительских прав, а около 200 водителей содрали с передних стекол чрезмерную тонировку. Кроме этого, более 300 пешеходов тоже нарушили правила ПДД.