За выходные в Прикамье задержаны 192 пьяных водителя

Posted 29 февраля 2016, 07:20
Published 29 февраля 2016, 07:20
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
За минувшие выходные в Прикамье 192 водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские задержали 74 автолюбителя без водительских прав, а около 200 водителей содрали с передних стекол чрезмерную тонировку. Кроме этого, более 300 пешеходов тоже нарушили правила ПДД.
Как сообщают в ГИБДД, всего за выходные в крае выявлено более 6 тыс. нарушений правил дорожного движения. Произошло 10 ДТП, в которых погибли три человека, а девять — получили различные травмы.