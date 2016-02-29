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Posted 29 февраля 2016, 06:32

Published 29 февраля 2016, 06:32

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Западно-Уральский банк Сбербанка России сообщает о графике работы офисов в праздники

Западно-Уральский банк Сбербанка России сообщает о графике работы офисов в праздники

29 февраля 2016, 06:32
Фото: Properm.ru.
Офисы по обслуживанию юридических лиц с 5 по 8 марта работать не будут.

Офисы Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк в связи с празднованием Международного женского дня в период с 5 по 8 марта будут работать в следующем режиме:

  • 5 марта будут открыты офисы Сбербанка, работающие по субботам.
  • 6 марта будут работать офисы Сбербанка, работающие по воскресеньям.
  • 7 и 8 марта — выходные дни для всех офисов Сбербанка.
  • С 9 марта 2016 года офисы банка будут работать в обычном режиме.

В течение всех праздников в круглосуточном режиме клиентам — физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания — «Сбербанк онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж».

Офисы по обслуживанию юридических лиц с 5 по 8 марта работать не будут. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8–800–555–555–0.

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