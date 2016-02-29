Западно-Уральский банк Сбербанка России сообщает о графике работы офисов в праздники

Офисы по обслуживанию юридических лиц с 5 по 8 марта работать не будут. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.