Западно-Уральский банк Сбербанка России сообщает о графике работы офисов в праздники

Posted 29 февраля 2016, 06:32
Published 29 февраля 2016, 06:32
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Офисы Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк в связи с празднованием Международного женского дня в период с 5 по 8 марта будут работать в следующем режиме:
В течение всех праздников в круглосуточном режиме клиентам — физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания — «Сбербанк онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж».
Офисы по обслуживанию юридических лиц с 5 по 8 марта работать не будут. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания («Сбербанк Бизнес онлайн») и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.
Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8–800–555–555–0.